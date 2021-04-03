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Giriş Tarihi: 3.4.2021

Şampiyonluk maçı!

MEHMET ÖZCAN

Yeni bir galibiyet serisi başlatıp zirvede pes etmediğini rakiplerine göstermek isteyen Cimbom, Beşiktaş derbisine kadar oynayacağı 7 karşılaşmada 21 puan hedefi koydu

Ligde son 4 haftada 8 puan kaybeden G.Saray, bugün deplasmanda Hatayspor'a karşı kritik bir sınava çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, eksiklerine rağmen 3 puanı alıp, yeni bir çıkış yakalamayı ve iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk maçı gözüyle baktıkları bu karşılaşmaya özel toplantılarla konsantre oldu.

"8'DE 8 YAPAN TEK TAKIMIZ"
Sarı-kırmızılı takımda herkes birbirini, "Ligde 8'de 8 yapan tek takımız. Hatay'da kazanıp seri başlatmalıyız. Pes etmediğimizi herkese gösterelim. Bunu başarabilecek güce ve öz güvene sahibiz" sözleriyle motive ediyor. Fikstürü inceleyen teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular, mayıs ayındaki Beşiktaş derbisine kadar oynayacakları 7 maça 21 puan hedefi koydu.

GALİBİYET PRİMİ 1 MİLYON TL
Hatayspor karşılaşması öncesi Galatasaray yönetimi de elini taşın altına koydu. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, zorlu mücadeleye takımı motive etmek için Alanya deplasmanında olduğu gibi Hatayspor galibiyetine 1 milyon TL prim verme kararı aldı.

AYDINUS'UN YERİNE BİTİGEN
Hatayspor-Galatasaray maçında görev yapacağı açıklanan hakem Fırat Aydınus'un Kovid- 19 testinin pozitif çıkması sebebiyle yerine Abdulkadir Bitigen atandı. Cimbom'un 10 maçında görev alan Bitigen, sarı-kırmızılılara 12 sarı ve 2 kırmızı, rakip takımlara ise 29 sarı kart çıkardı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

6 FUTBOLCU YOK
G.Saray'da Yedlin, Luyindama ve Marcao cezalı, Taylan ve Emre Kılınç izolasyonda, Kerem de sakat olduğu için Hatay'da yok. Stopere mecburen Ozornwafor'u hazırlayan Terim, Feghouli'ye 8 numarada görev verecek.

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