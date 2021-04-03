Ligde son 4 haftada 8 puan kaybeden G.Saray, bugün deplasmanda Hatayspor'a karşı kritik bir sınava çıkacak.Teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk maçı gözüyle baktıkları bu karşılaşmaya özel toplantılarla konsantre oldu.Sarı-kırmızılı takımda herkes birbirini, "sözleriyle motive ediyor. Fikstürü inceleyen teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular, mayıs ayındaki Beşiktaş derbisine kadar oynayacakları 7 maça 21 puan hedefi koydu.Hatayspor karşılaşması öncesi Galatasaray yönetimi de elini taşın altına koydu. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, zorlu mücadeleye takımı motive etmek için Alanya deplasmanında olduğu gibi Hatayspor galibiyetine 1 milyon TL prim verme kararı aldı.Hatayspor-Galatasaray maçında görev yapacağı açıklanan hakem Fırat Aydınus'un Kovid- 19 testinin pozitif çıkması sebebiyle yerine Abdulkadir Bitigen atandı. Cimbom'un 10 maçında görev alan Bitigen, sarı-kırmızılılara 12 sarı ve 2 kırmızı, rakip takımlara ise 29 sarı kart çıkardı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.G.Saray'da Yedlin, Luyindama ve Marcao cezalı, Taylan ve Emre Kılınç izolasyonda, Kerem de sakat olduğu için Hatay'da yok. Stopere mecburen Ozornwafor'u hazırlayan Terim, Feghouli'ye 8 numarada görev verecek.