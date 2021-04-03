Yeni bir galibiyet serisi başlatıp zirvede pes etmediğini rakiplerine göstermek isteyen Cimbom, Beşiktaş derbisine kadar oynayacağı 7 karşılaşmada 21 puan hedefi koydu
Ligde son 4 haftada 8 puan kaybeden G.Saray, bugün deplasmanda Hatayspor'a karşı kritik bir sınava çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, eksiklerinerağmen 3 puanı alıp, yenibir çıkış yakalamayıve iddiasını sürdürmeyihedefliyor. Teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk maçı gözüyle baktıkları bu karşılaşmaya özel toplantılarla konsantre oldu.
"8'DE 8 YAPAN TEK TAKIMIZ"
Sarı-kırmızılı takımda herkes birbirini, "Ligde 8'de 8 yapantek takımız. Hatay'da kazanıpseri başlatmalıyız. Pes etmediğimiziherkese gösterelim. Bunubaşarabilecek güce ve öz güvenesahibiz" sözleriyle motive ediyor. Fikstürü inceleyen teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular, mayıs ayındaki Beşiktaş derbisine kadar oynayacakları 7 maça 21 puan hedefi koydu.
GALİBİYET PRİMİ 1 MİLYON TL
Hatayspor karşılaşması öncesi Galatasaray yönetimi de elini taşın altına koydu. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, zorlu mücadeleye takımı motive etmek için Alanya deplasmanında olduğu gibi Hatayspor galibiyetine 1 milyon TL prim verme kararı aldı.
AYDINUS'UN YERİNE BİTİGEN
Hatayspor-Galatasaray maçında görev yapacağı açıklanan hakem Fırat Aydınus'un Kovid- 19 testinin pozitif çıkması sebebiyle yerine Abdulkadir Bitigen atandı. Cimbom'un 10 maçında görev alan Bitigen, sarı-kırmızılılara 12 sarı ve 2 kırmızı, rakip takımlara ise 29 sarı kart çıkardı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
6 FUTBOLCU YOK
G.Saray'da Yedlin, Luyindama ve Marcao cezalı, Taylan ve Emre Kılınç izolasyonda, Kerem de sakat olduğu için Hatay'da yok. Stopere mecburen Ozornwafor'u hazırlayan Terim, Feghouli'ye 8 numarada görev verecek.