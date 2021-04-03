Şenol Can: Saha dışında birbirimizi yedikten sonra sahaya bakamıyoruz

"BEŞİKTAŞ'IN ZAAFLARINI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Kasımpaşa'nın başında ilk sınavını lider Beşiktaş karşısında verecek Şenol Can, yarın sahalarında yapacakları müsabakanın önemine dikkati çekerek, "Her rakibe büyük saygı duyuyoruz. İlk maçımızın Beşiktaş ile olması hem avantaj hem de dezavantaj. Artık rakip fark etmeksizin her maçtan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz. Sergen hocayı yakından tanıyorum. Gaziantepspor'da benim hocalığımı yaptı. Çok iyi performans sergiliyor. Takımına da çok iyi futbol oynatıyor. Ligde oyunu en güçlü takım Beşiktaş. Ancak onların da zaafları var. Beşiktaş'ın güçlü yönlerini azaltıp, zaaflarını değerlendirmek istiyoruz. İyi organize olan ve taktik disipline uyan bir takım ortaya çıkararak Kasımpaşa'yı hedeflediğimiz noktaya ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

"AKLIMDA HEP HÜCUM VAR"

Şenol Can, Kasımpaşa'da oynatmak istediği futbol ve benimsediği oyun felsefesiyle ilgili, "Hücum futbolu oynatmayı seven bir teknik direktörüm. Aklımda hep hücum ve pozitif futbol var. Ancak defans da bu işin en temel noktası. Sahada beraber hareket edebilen oyuncuları tercih etmeye çalışıyorum. Bu, taktik disiplini, çok çalışmayı ve antrenman yapmayı gerektiriyor. Futbolda olmazsa olmaz taktiksel disiplin. Türkiye'de bu kolay olmuyor. Taktiksel bakımdan bir tık aşağıdayız. Bunun zamanla genç jenerasyonun gelmesiyle gelişeceğine inanıyorum. Hücum futbolu oynatmak istiyorum. İzleyenlerin keyif aldığı bir futbol oynatmaya çalışıyorum. Fatih Karagümrük'te bunu başardığımıza inanıyorum. İnşallah bu Kasımpaşa'da da olur. Lige son 10 haftada renk katacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.