Şenol Can: Saha dışında birbirimizi yedikten sonra sahaya bakamıyoruz

Süper Lig'de şu an görev yapan en genç teknik adam olarak dikkati çeken Şenol Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Önümüzde 10 final maçımız var. Her maçtan puanla ayrılacağımıza inanıyorum. Kendime çok güveniyorum. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu takımın normal şartlarda ilk 8'de olması gerekiyor. En fazla puanı almak istiyoruz. Kalan 10 maçın 10'una da talibiz. Her maça 3 puan için çıkacağız. Futbolcularla konuştuk ve geçmişi unuttuk. Şimdi her maçımızı final gibi göreceğiz. 40 günde 10 maça çıkacağız. İnşallah başarılı bir şekilde kalan maçları tamamlayacağız ve ligi iyi bir yerde bitireceğiz." şeklinde konuştu.