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Giriş Tarihi: 3.4.2021 15:26 Son Güncelleme: 3.4.2021 15:34

- (Canlı anlatım)

Sivasspor - Trabzonspor Canlı anlatım

Spor Toto 'in 32. haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor. 31. haftada Ankaragücü'nü 4-1 ile geçen Trabzonspor, Sivasspor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Ligde 8 haftadır kaybetmeyen Sivasspor'un da hedefi maçı kazanarak üst sıralara yükselmek... Saat 16.00'da başlayacak zorlu karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. . Maç öncesinde Trabzonspor 55 puanla 4. sırada, bir maç eksiği bulunan Sivasspor ise 40 puanla 10. sırada yer alıyor. Sivasspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı, son dakika gelişmeleri ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Maç öncesinde Trabzonspor 55 puanla 4. sırada, bir maç eksiği bulunan Sivasspor ise 40 puanla 10. sırada yer alıyor. Sivasspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı, son dakika gelişmeleri ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...

31. haftada Ankaragücü'nü 4-1 ile geçen Trabzonspor, Sivasspor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Ligde 8 haftadır kaybetmeyen Sivasspor'un da hedefi maçı kazanarak üst sıralara yükselmek...

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maç beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy. Ayrıca VAR'da Tugay Kaan Numanoğlu, AVAR'da ise Kerem Ersoy bulunuyor.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Boyd, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare
Yedekler: Muammer, Samassa, Ziya, Caner, Claudemir, Felix, Erdoğan, Kone, Ninga, Kayode

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hugo, Marlon, Abdulkadir, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban
Yedekler: Erce, Hosseini, Atakan, Ahmetcan, Faruk Can, Serkan, Baker, Hakan, Safa, Flavio

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Sivasspor - Trabzonspor (Canlı anlatım)
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