Dünya futbolunun 1 numaralı transfer gündeminde Borussia Dortmund'un altın çocuğu Erling Haaland bulunuyor. 20 yaşındaki Norveçli yıldızın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu....
Borussia Dortmund yönetimi, sözleşmesinde 2022 yılının yazında 75 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi olan Haaland'ı bu sezon sonunda elden çıkarmak istiyor.
"HAALAND, REAL MADRID'İ TERCİH ETTİ"
Erling Haaland ile ilgili son haber ise İspanyol AS gazetesinden geldi.
Habere göre; Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City ve Liverpool'un transfer etmek istediği Haaland tercihini Madrid'den yana kullandı.
Eski futbolcu olan Erling'in babası Alf-Inge Haaland, Real Madrid direktörü Jose Angel Sanchez'e oğlunun son kararının Los Galacticos'ta forma giymek olduğunu açıkladı.
REAL SADECE DORTMUND SATMAK İSTERSE TEKLİF YAPACAK
Haberde Real Madrid yönetiminin Erling Haaland için en yüksek teklifi verme yarışına girmeyeceğinin altı çizildi.
İspanyol devinin yalnızca Borussia Dortmund'un Erling Haaland'ı satmak istemesi durumunda bu transfer için teklif yapacağı belirtildi.
Ayrıca Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc'un yeniden harika bir takım kurmak için Erling Haaland ve Jadon Sancho'dan birinin takımdan ayrılmasına izin vereceği ifade edildi.
TRANSFERDE SÜRPRİZ KARAR
Haberde son olarak Real Madrid yönetiminin basında iddia edildiği gibi Haaland için 150-175 milyon Euro gibi bir teklif de vermeyeceği yazıldı.
Real Madrid'in böyle bir ücreti Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'nin transferi için ayırdığı ifade edildi.
"HAALAND, TRANSFER KARARINI KENDİSİ VERECEK"
Bu arada Erling Haaland ile ilgilenen bir diğer kulüp olan Manchester United'dan da açıklama geldi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Molde'den eski öğrencisi olan Erling Haaland için net konuştu.
Norveçli hoca, "Erling ile çalışsam da Manchester United menajeri olarak onun hakkında konuşmak benim için doğru değil, kendi kararını kendisi verecek" dedi.
HAALAND, DORTMUND'U TERCİH ETMİŞTİ
Solskjaer, Molde'de beraber çalıştığı Erling Haaland'ı Salzburg forması giydiği dönemde Manchester United'a transfer etmek istemişti.
Ancak 20 yaşındaki Norveçli golcü tercihini 49 maçta 49 gole imza attığı Borussia Dortmund'dan yana kullanmıştı.