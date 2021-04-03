Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim yorumu: 'Yol ayrımında...'

Süper Lig'de milli aranın ardından 32. hafta maçları oynanmaya başladı. Ligde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, kritik Hatayspor deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle döndü ve bu sezon ilk kez üst üste mağlup oldu. Mame Diouf (2) ve Riberio'nun gollerine engel olamayan Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya karşı kazanması halinde liderle arasındaki puan farkı 6'ya yükselmiş olacak.
Cezası nedeniyle takımını tribünden takip eden Fatih Terim, Hatayspor yenilgisi için en çok eleştiriyi alan isimlerden birisi oldu. A Spor'un deneyimli yorumcusu Erman Toroğlu, Fatih Terim hakkında flaş sözler kullandı.
İşte Erman Toroğlu'nun maçın ilk yarısında ve maç sonunda Galatasaray hakkında yaptığı yorumlar:
"TEL TEL DÖKÜLEN BİR TAKIM GALATASARAY"
Ne tarafına baksan tel tel dökülen bir takım Galatasaray. Maça bakıyorum, gol atarsa Hatay atar diyorum. Böyle devam ederse ikinci yarı bir facia olabilir Galatasaray açısından.
Galatasaray takımı böyleyse şampiyon olamaz. Bu maçı verirse zaten şansı kalmayacak. Galatasaray'ın Arda, Feghouli ve Şenerli sağ kanadı E-5 değil artık Bursa otobanı gibi oldu.
"BENCE YOL AYRIMINDALAR"
Hatayspor takımdı, Galatasaray takım değildi. Organize bir takımdı Hatay, ne yaptıklarını biliyorlar, hangi topçu nereye gidecek biliyorlar. 10 kişi kaldıklarında bile 4 yapabilirlerdi.
Fatih Terim'in seneye 'Ben kalırsam Galatasaray'a zarar mı veririm yoksa fayda mı sağlarım?' demesi gerekir. Dışarıdaki Galatasaraylılar Fatih Terim konusunda biraz fazla homurdanmaya başladılar. Arda Turan'ı aldırması, görüyorsunuz işte Arda'nın halini. Zorlaya zorlaya Arda'yı aldırdı. Bence teknik olarak yol ayrımındılar.
İLK YARIDA İSABETLİ ŞUT YOK
İlk 45 dakikada Mame Diouf ve Ruben Ribeiro'nun art arda gelen golleriyle 2-0 geriye düşen Galatasaray, bu gollere reaksiyon vermekte oldukça zorlandı. Hatayspor kalesini ilk yarı boyunca rahatsız edemeyen sarı-kırmızılılar, 45 dakika boyunca isabetli şut çekemedi.
İkinci yarıya 4 değişikle başlayan Galatasaray, Hatayspor'a karşı yine üstünlük kuramadı ve 3'üncü golü yedi. İlk yarıda isabetli şut çekemeyen Galatasaray, bu durumu 3. kez yaşamış oldu. Ligin 13. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanının ilk yarısında da şut çekemeyen sarı-kırmızılılar, o maçta 2-1 mağlup ayrılmıştı.
Galatasaray'ın ilk yarıda isabetli şut çekemediği bir diğer maç ise yine ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe derbisi olmuştu. O mücadele ise golsüz eşitlikle 0-0 sona ermişti.
GALATASARAY GERİDEN GELEMİYOR
Süper Lig'de şampiyon takımların vermesi gereken önemli reaksiyonlardan birisi olduğuna inanılan geriye düşülen maçları kazanmak, bu sezon Galatasaray'ın hiç başaramadığı bir durum oldu.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu istatistikte en kötü ortalamaya sahip olurken ilk golü yediği maçlarda yalnızca 1 puan çıkarabildi. Hatayspor maçını da çevirmeyi başaramayan sarı-kırmızılılar, geriye düşülen 8 maçın 7'sini kaybetmiş oldu.
Hatayspor Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş eleştiri!