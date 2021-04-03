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Giriş Tarihi: 3.4.2021 09:31 Son Güncelleme: 3.4.2021 09:38

Son dakika: için 2 bomba transfer iddiası birden

UĞUR ÇEM
Son dakika: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

Son dakika haberi... yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Macar basını, 'nin yeni adresinin olacağını yazarken, İtalyan basını ise bomba bir iddiayı ortaya atarak Sarı-Lacivertliler'in milli futbolcumuzu transfer etmek istediğini öne sürdü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

yönetiminin EURO 2020'den en büyük beklentilerinden biri milli takımlarında forma giyen sarı-lacivertli oyuncuların gösterecekleri iyi performanslarla yüksek bedelli transfer teklifi almalarıydı.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

da bu listenin ilk sırasındaki isimdi. Ancak sürpriz bir oyuncu Ozan'ın da önüne geçti: ...

Son dakika: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

Macar gazetesi Blikk, ekibi 'nin sarı-lacivertli defans oyuncusu ile yakından ilgilendiğini yazdı.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

'nin, 'nün ayrılması durumunda bu transferi gerçekleştirebileceği vurgulandı.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

Gazete, haberinde İngiliz ekibinin 'ye 25 milyon Euro teklif edebileceğini yazdı.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

Transfer gerçekleşirse Szalai en pahalı Macar futbolcu unvanını da alacak.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

Ocak ayında RB Salzburg'dan RB Leipzig'e 20 milyon Euro'ya transfer olan Dominik Szoboszlai rekoru elinde tutuyor.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

23 yaşındaki oyuncunun Macar oyuncunun ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

, Szalai'yi devre arasında 2 milyon Euro'ya Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'den kadrosuna katmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

CENGİZ ÜNDER'E FENERBAHÇE KANCASI
Bu arada için İtalya'dan da önemli bir transfer iddiası geldi...

Son dakika: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

'nın 'ye kiraladığı milli futbolcunun satın alma opsiyonu ise 25 milyon Euro idi...

Son dakika: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

Ancak İngiliz ekibinin bu opsiyonu kullanmayı düşünmediği ve Cengiz'in sezon sonunda İtalya'ya döneceği belirtildi.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

Sky Italia da Cengiz'in, Çizme ekibinin de gelecek planları arasında yer almadığını yazdı.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

'nın başarılı futbolcu için yüksek bonservis ödeyecek bir kulüp arayışına geçtiği kaydedilirken, 23 yaşındaki sağ kanat ile 'nin de yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

Haberde, Sarı-Lacivertlilerin için ayırdığı bütçenin detaylarından bahsedilmedi.

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Son dakika: Fenerbahçe için 2 bomba transfer iddiası birden
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