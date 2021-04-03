Fenerbahçe yönetiminin EURO 2020'den en büyük beklentilerinden biri milli takımlarında forma giyen sarı-lacivertli oyuncuların gösterecekleri iyi performanslarla yüksek bedelli transfer teklifi almalarıydı.
Ozan Tufan da bu listenin ilk sırasındaki isimdi. Ancak sürpriz bir oyuncu Ozan'ın da önüne geçti: Attila Szalai...
Macar gazetesi Blikk, Premier Lig ekibi Leicester City'nin sarı-lacivertli defans oyuncusu ile yakından ilgilendiğini yazdı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
Leicester City'nin, Çağlar Söyüncü'nün ayrılması durumunda bu transferi gerçekleştirebileceği vurgulandı.
Transfer gerçekleşirse Szalai en pahalı Macar futbolcu unvanını da alacak.
Ocak ayında RB Salzburg'dan RB Leipzig'e 20 milyon Euro'ya transfer olan Dominik Szoboszlai rekoru elinde tutuyor.
Fenerbahçe, Szalai'yi devre arasında 2 milyon Euro'ya Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'den kadrosuna katmıştı.
CENGİZ ÜNDER'E FENERBAHÇE KANCASI
Bu arada Fenerbahçe için İtalya'dan da önemli bir transfer iddiası geldi...
Roma'nın Leicester City'ye kiraladığı milli futbolcunun satın alma opsiyonu ise 25 milyon Euro idi...
Ancak İngiliz ekibinin bu opsiyonu kullanmayı düşünmediği ve Cengiz'in sezon sonunda İtalya'ya döneceği belirtildi.
Sky Italia da Cengiz'in, Çizme ekibinin de gelecek planları arasında yer almadığını yazdı.
Roma'nın başarılı futbolcu için yüksek bonservis ödeyecek bir kulüp arayışına geçtiği kaydedilirken, 23 yaşındaki sağ kanat ile Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği öne sürüldü.
Haberde, Sarı-Lacivertlilerin Cengiz Ünder için ayırdığı bütçenin detaylarından bahsedilmedi.