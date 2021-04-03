Son dakika: Galatasaray'a Hatay'da büyük şok! İlk yarıda isabetli şut yok...

Milli aranın ardından yeniden başlayan Süper Lig'de, Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 32. haftada oynanan mücadele, şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendirirken, Galatasaray ilk yarı boyunca sahada varlık gösteremedi ve Hatayspor karşısında 2-0 geriye düştü.
Teknik Direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle tribünden takip ettiği maçta, Galatasaray'ın sakatlıklar, cezalar ve Kovid rahatsızlıkları nedeniyle birçok ilk 11 oyuncusu da kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki ilk 11'i şöyle:
"Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson, Feghouli, Arda Turan, Onyekuru, Mohamed."
İLK YARIDA İSABETLİ ŞUT YOK
İlk 45 dakikada Mame Diouf ve Ruben Ribeiro'nun art arda gelen golleriyle 2-0 geriye düşen Galatasaray, bu gollere reaksiyon vermekte oldukça zorlandı. Hatayspor kalesini ilk yarı boyunca rahatsız edemeyen sarı-kırmızılılar, 45 dakika boyunca isabetli şut çekemedi.
Hatayspor maçının ilk yarısında isabetli şut çekemeyen Galatasaray, bu sezon bu durumu 3. kez yaşadı. Ligin 13. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanının ilk yarısında da şut çekemeyen sarı-kırmızılılar, o maçta 2-1 mağlup ayrılmıştı.
Galatasaray'ın ilk yarıda isabetli şut çekemediği bir diğer maç ise yine ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe derbisi olmuştu. O mücadele ise golsüz eşitlikle 0-0 sona ermişti.
GALATASARAY GERİDEN GELEMİYOR
Süper Lig'de şampiyon takımların vermesi gereken önemli reaksiyonlardan birisi olduğuna inanılan geriye düşülen maçları kazanmak, bu sezon Galatasaray'ın hiç başaramadığı bir durum oldu.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu istatistikte en kötü ortalamaya sahip olurken ilk golü yediği maçlarda yalnızca 1 puan çıkarabildi. Hatayspor deplasmanına kadar 7 maçta geriye düşen Galatasaray, bu maçların 6'sını kaybetti.
Geriye düşülen maçlarda alınan tek puan ise Türk Telekom Stadı'nda oynanan Sivasspor maçındaki beraberlik oldu.