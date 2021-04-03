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Giriş Tarihi: 3.4.2021

Süren: ’ye yakışmadı

Görev döneminde kazanılan UEFA Kupası'yla Galatasaray'ın efsane başkanları arasına giren Faruk Süren'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili flaş açıklamalar geldi. Fenerbahçe'nin bu talebinin sportmenliğe yakışmadığını belirten Süren, sözlerine şöyle devam etti: "Ben meseleyi pastadan pay alma şeklinde yorumluyorum. Mali yönde hedef söz konusu. Türkiye'de Galatasaray'ın kuruluşu 1905'ten beri futbol oynanıyor, evet ama 1959'a kadar olan bölümde birçok farklı organizasyon vardı; milli küme, mahalli lig ve İstanbul ligi adı altında düzenlenen... Hepsinin ayrı bir usulü var. Kimisi eleme şeklinde oluyordu ve 4 maçta şampiyon çıkıyordu. Bunları birleştiremezsiniz, bu şampiyonaların hepsi ayrı ayrı değerlendirilmeli. Futbol Federasyonu, 1959'da Süper Lig'i kurarak tüm Türkiye'yi kapsayan bir organizasyon başlattı. İşte bu yüzden de 1959 öncesini yıldız hesabına katmanız kesinlikle mümkün değil."

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Süren: F.Bahçe’ye yakışmadı
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