Trabzon’a destek veren Kulüpler Birliği Riva’ya çağrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki gerilim tırmanıyor. Kulüpler Birliği,yanı sıra yine bu kurullarla ilgili Trabzonspor'un FIFA'ya yaptığı başvuruya da tam destek vermişti. Bu kararın ardından12 Mart'ta gönderilen bu mektupta Özdemir, Trabzonspor'un FIFA'ya başvurusu hakkında kendilerine ulaşan bir belge olmadığını belirterek şu sözleri kaydetti:"Sizin ifade ettiğiniz 'Futbol Federasyonu'na güven kalmamıştır. Sağlıklı ve sportmence bir rekabetin olması gereken ortam ne yazık ki yoktur. Yaşanan bu gelişmeler Türk futbolunun genetiğini bozmuştur' şeklindeki görüşler somut, objektif ve hukuka uygun değildir. Sizi bu ifadelerden kaçınmaya davet ediyorum. Her kulübün sezon başı imzalayarak, TFF'ye gönderdiği taahhütnameyi) hatırlatırız."Kulüpler Birliği'nin bu mektuba cevabı ise 31 Mart'ta geldi ve söz konusu taahhütnamenin hukuki geçerliliğinin tartışıldığı bir ortamdavurgulandı. Bu karşılıklı mektuplarla ilişkiler iyice gerilirken, TFF'den bir hamle daha geldi.