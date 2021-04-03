Trabzon’a destek veren Kulüpler Birliği Riva’ya çağrıldı

TFF Kurulları ile ilgili FIFA’ya yaptığı başvuru için Trabzonspor’a uygulanacak bir cezaya karşı kulüpler ortak tavır alacak. TFF ise ‘Birlik’i toplantıya davet etti
Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki gerilim tırmanıyor. Kulüpler Birliği, TFF'nin kurullarınıkendilerininseçmesi yönündealdığı kararın yanı sıra yine bu kurullarla ilgili Trabzonspor'un FIFA'ya yaptığı başvuruya da tam destek vermişti. Bu kararın ardından KulüplerBirliğiBaşkanı AhmetNur Çebi'nin,TFF'ye gönderdiği ıslak imzalımektuba, TFF BaşkanıNihat Özdemir'in verdiğiyazılı cevap yeni bir sorununtetikleyicisi oldu. 12 Mart'ta gönderilen bu mektupta Özdemir, Trabzonspor'un FIFA'ya başvurusu hakkında kendilerine ulaşan bir belge olmadığını belirterek şu sözleri kaydetti:
SOMUT VE HUKUKA UYGUN DEĞİL
"Sizin ifade ettiğiniz 'Futbol Federasyonu'na güven kalmamıştır. Sağlıklı ve sportmence bir rekabetin olması gereken ortam ne yazık ki yoktur. Yaşanan bu gelişmeler Türk futbolunun genetiğini bozmuştur' şeklindeki görüşler somut, objektif ve hukuka uygun değildir. Sizi bu ifadelerden kaçınmaya davet ediyorum. Her kulübün sezon başı imzalayarak, TFF'ye gönderdiği taahhütnameyi (Kulüplerin TFF ve kurullarınınkararlarını yargıya taşıyamaması) hatırlatırız."
TAAHHÜTNAMENİN DEVRİ BİTTİ
Kulüpler Birliği'nin bu mektuba cevabı ise 31 Mart'ta geldi ve söz konusu taahhütnamenin hukuki geçerliliğinin tartışıldığı bir ortamda Trabzonspor'un,lig lisansının iptal edilmesidurumunda bütün kulüplerinbu karara topyekünkarşı çıkacağı vurgulandı. Bu karşılıklı mektuplarla ilişkiler iyice gerilirken, TFF'den bir hamle daha geldi. Kulüpler BirliğiYönetimi, önümüzdeki çarşambagünü bu konularıyüz yüze görüşmek üzereRiva'ya davet edildi.