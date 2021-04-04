Alanyaspor - Gençlerbirliği (Canlı Anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor, ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Bu maç öncesi Alanyaspor'un 50 puanı bulunurken Gençlerbirliği ise 28 puana sahip. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Alanyaspor - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımını habermizden takip edebilirsiniz...
ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ | CANLI ANLATIM
MAÇTAN DAKİKALAR
8' Gençlerbirliği, deplasmanda Mattias Johansson'un golüyle 1-0 öne geçti.
38' Alanyaspor 38'de Berkan Kutlu ile beraberliği yakaladı.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Moubandje, Tayfur, Siopis, Berkan, Salih, Kadzior, Davidson, Mustafa
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Candeias, Murat, Sefa, Lima