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Giriş Tarihi: 4.4.2021 16:06 Son Güncelleme: 4.4.2021 16:39

Alanyaspor - Gençlerbirliği (Canlı Anlatım)

Alanyaspor - Gençlerbirliği Canlı Anlatım

'in 32. haftasında Alanyaspor, ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Alanyaspor - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımını habermizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor, ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Bu maç öncesi Alanyaspor'un 50 puanı bulunurken Gençlerbirliği ise 28 puana sahip. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Alanyaspor - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımını habermizden takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ | CANLI ANLATIM

MAÇTAN DAKİKALAR

8' Gençlerbirliği, deplasmanda Mattias Johansson'un golüyle 1-0 öne geçti.

38' Alanyaspor 38'de Berkan Kutlu ile beraberliği yakaladı.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Moubandje, Tayfur, Siopis, Berkan, Salih, Kadzior, Davidson, Mustafa

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Candeias, Murat, Sefa, Lima

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Alanyaspor - Gençlerbirliği (Canlı Anlatım)
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