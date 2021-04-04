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Giriş Tarihi: 4.4.2021 16:02

- (Canlı anlatım)

Ankaragücü - Antalyaspor Canlı anlatım

'in 32. haftasında ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan ve beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan mücadeleyi hakem yönetiyor. 8 maçlık galibiyet hasretine Erzurumspor karşısında son veren Antalyaspor bu maçı da kazanarak seri yakalamak istiyor. 3 maçlık galibiyet serisi Trabzonspor mücadelesinde biten Ankaragücü ise yeniden galibiyet arıyor. Maç öncesi Antalyaspor ligde 39 puanla 12, Ankaragücü ise 29 puanşa 18. sırada yer alıyor. Ankaragücü-Antalyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü - Antalyaspor mücadelesi oynanıyor. Maç öncesi Antalyaspor ligde 39 puanla 12, Ankaragücü ise 29 puanşa 18. sırada yer alıyor. Ankaragücü-Antalyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

8 maçlık galibiyet hasretine Erzurumspor karşısında son veren Antalyaspor bu maçı da kazanarak seri yakalamak istiyor. 3 maçlık galibiyet serisi Trabzonspor mücadelesinde biten Ankaragücü ise yeniden galibiyet arıyor.

ANKARAGÜCÜ 0 - 0 ANTALYASPOR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, İbrahim, Endri, Alper, Geraldo, Saba, Borven

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Sidney Sam, Amilton, Podolski

Eryaman Stadı'nda saat 16.00 başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam... Ayrıca VAR'da Zorbay Küçük, AVAR'da ise Erkan Engin bulunuyor.

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Ankaragücü - Antalyaspor (Canlı anlatım)
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