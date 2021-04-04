Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor!
Giriş Tarihi: 4.4.2021 15:21

Başakşehir kendi sahasında 'u konuk ediyor!

Başakşehir kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor!

Geçen senenin şampiyonu Başakşehir, kendi sahasında İrfan Buz yönetimindeki 'u konuk ediyor. Aykut Kocaman, bu maçta stoperde Leonardo orta sahada da Tolga Ciğerci'ye forma şansı verdi. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi ise Özgür Yankaya. Başakşehir - Yeni Malatyaspor karşılaşmasını canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de geçen sezonu mumla arayan Medipol Başakşehir, 32. haftada Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. 30 puandaki Başakşehir, bu mücadeleden 3 puanla ayrılıp son haftalara rahat girmek istiyor. Malatya temsilcisi ise bu maç öncesinde 32 puanda yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR

Volkan Babacan, Ömer Ali, Ponck, Leonardo, Cemali, Tolga, Youssouf, Vısca, Gıulıano, Deniz, Demba Ba

Yedekler: Ahmet Said, Deniz Dİlmen, Mehmet Topal, Epureanu, Aleksic, Junior Fernandes, Berkay, Mahmut, Crivelli, Uğur Uçar

YENİ MALATYASPOR

Abulsamed, Issam, Semih, Wallace, Hafez, Acquah, Ahmed, Mustafa, Fofana, Adem, Tetteh

Yedekler. Ertaç, Mallan, Zuqui, Malle, Doğukan Emeksiz, Ndızeye, Erkan Kaş, Jospin, Bülent Cevahir, Topalli

Başakşehir'de Mert Günok maç kadrosunda yer almıyor!

CANLI ANLATIM

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! "6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile..."
Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat'ın memleketi neresi?
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Fatih Terim yorumu! 'Yol ayrımındalar...'
Son dakika haberi | 104 emekli amiralin darbe çağrışımlı skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler: Haddinizi bilin
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online MPİ 3 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama
Son dakika: Fenerbahçe'de 6 ismin bileti kesildi! Yıldız futbolcu teknik ekibe katılacak...
Kredi kartı kullanırken bu hataya dikkat! 'Asgari tuzak var'
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 4 Nisan 2021 Pazar! Bugün burcunuz neler söylüyor?
TikTok mağduru olan Demet Akalın alay konusu oldu! Fenomenler sosyal medyadan böyle ti’ye aldılar!
Kaymakam Yılmaz Kurt arabasında ölü bulunmuştu! Yılmaz Kurt'un son mesajı ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA