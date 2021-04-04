Başakşehir kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor!

Süper Lig'de geçen sezonu mumla arayan Medipol Başakşehir, 32. haftada Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. 30 puandaki Başakşehir, bu mücadeleden 3 puanla ayrılıp son haftalara rahat girmek istiyor. Malatya temsilcisi ise bu maç öncesinde 32 puanda yer alıyor.
BAŞAKŞEHİR
Volkan Babacan, Ömer Ali, Ponck, Leonardo, Cemali, Tolga, Youssouf, Vısca, Gıulıano, Deniz, Demba Ba
Yedekler: Ahmet Said, Deniz Dİlmen, Mehmet Topal, Epureanu, Aleksic, Junior Fernandes, Berkay, Mahmut, Crivelli, Uğur Uçar
YENİ MALATYASPOR
Abulsamed, Issam, Semih, Wallace, Hafez, Acquah, Ahmed, Mustafa, Fofana, Adem, Tetteh
Yedekler. Ertaç, Mallan, Zuqui, Malle, Doğukan Emeksiz, Ndızeye, Erkan Kaş, Jospin, Bülent Cevahir, Topalli
Başakşehir'de Mert Günok maç kadrosunda yer almıyor!