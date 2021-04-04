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Giriş Tarihi: 4.4.2021

’ta 22 isim korona

Beşiktaş’ta 22 isim korona
Beşiktaş erkek basketbol takımından 22 isim daha Koronavirüs'e yakalandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hafta başında, 3 sporcuda Kovid-19 pozitif tespit edilmesinin ardından antrenmanlara ara verilmiş ve bulaşma ihtimali göz önünde bulundurularak takip eden günlerde testler tekrarlanmıştır. 7 A Takım sporcumuz, 7 Basketbol Gençler Ligi sporcumuz ve A Takımımız'ın antrenmanlarında yer alan 2 genç sporcumuz ile yardımcı antrenörümüz, masörümüz ve görevli 4 çalışanımızın; tedavi ve izolasyon süreçlerine devam edilmektedir."

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Beşiktaş'ta cezalı Ghezzal'ın yokluğunda hücumu organize etme görevi Adem Ljajic'in olacak. Siyah-beyazlı futbolcuyu maça özel olarak hazırlayan teknik heyet, takımın ileri çıkışlarında kendisine büyük iş düşeceğini ve sahada çok aktif olması gerektiğini iletti. Bosna asıllı orta sahada görevlendirilmesiyle birlikte teknik heyetin ilginç kararlarından biri de sağ kanat için oldu. Valentin Rosier'i öne çeken teknik direktör Sergen Yalçın sağ bekte ise idmanlarda performansından memnun kaldığı Necip Uysal'a forma verecek.

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Beşiktaş’ta 22 isim korona
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