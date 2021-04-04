Beşiktaş’ta 22 isim korona

Beşiktaş erkek basketbol takımından 22 isim daha Koronavirüs'e yakalandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hafta başında, 3 sporcuda Kovid-19 pozitif tespit edilmesinin ardından antrenmanlara ara verilmiş ve bulaşma ihtimali göz önünde bulundurularak takip eden günlerde testler tekrarlanmıştır.antrenmanlarında yer alan 2 genç sporcumuz ile yardımcı antrenörümüz, masörümüz ve görevli 4 çalışanımızın; tedavi ve izolasyon süreçlerine devam edilmektedir."Beşiktaş'ta cezalı Ghezzal'ın yokluğunda hücumu organize etme görevi'in olacak. Siyah-beyazlı futbolcuyu maça özel olarak hazırlayan teknik heyet, takımın ileri çıkışlarında kendisine büyük iş düşeceğini veBosna asıllı orta sahada görevlendirilmesiyle birlikte teknik heyetin ilginç kararlarından biri de sağ kanat için oldu.i öne çeken teknik direktörsağ bekte ise idmanlarda performansından memnun kaldığı'a forma verecek.