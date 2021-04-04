Beşiktaş'ta sağ açıkta sürpriz isim!

Süper Lig'de lider Beşiktaş, zorlu Kasımpaşa deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 3 puan alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak isteyen Beşiktaş'ta sakat ve Covid-19 olan oyuncular Sergen Yalçın'ı kadro kurmakta sürpriz bir karar yönlendirdi.

Kart cezalısı Rachid Ghezzal'ın yanı sıra Covid-19 tedavisi süren Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic de maçta yok.