Beşiktaş'ta sağ açıkta sürpriz isim!

Süper Lig'de lider Beşiktaş, zorlu Kasımpaşa deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 3 puan alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak isteyen Beşiktaş'ta sakat ve Covid-19 olan oyuncular Sergen Yalçın'ı kadro kurmakta sürpriz bir karar yönlendirdi.
Kart cezalısı Rachid Ghezzal'ın yanı sıra Covid-19 tedavisi süren Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic de maçta yok.
SERGEN YALÇIN'DAN İLK 11'DE SÜRPRİZ KARAR!
Sergen Yalçın, Ghezzal ve Aboubakar'ın eksikliği sonrası ilk 11'de Rosier'i sağ kanatta oynatmayı seçti. Sağ bekte ise Necip Uysal görev yapacak. Diğer yandan N'Koudou uzun bir aradan sonra ilk kez 11'de başlayacak. Beşiktaş'ın bugün Kasımpaşa karşısındaki 11'i de belli oldu.
Ersin, N'Skala, Vida, Welinton, Necip, Josef, Atiba, Ljajic, Rosier, N'koudou, Larin
Yedekler: Utku, Emre, Montero, Bilal, Rıdvan, Serdar, Oğuzhan, Gökhan
MAÇ ÖNCESİ SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMALAR
Sergen Yalçın: "Milli maç süreci bizim için iyi olur diye düşündük. Ama maalesef evdeki hesap çarşıya uymadı. Covid ve sakat olan oyuncularımız oldu. Baya sıkıntı içindeyiz. Ama böyle zorlu bir süreçte oluyor böyle şeyler. Herkeste eksik var. Sahaya çıkacak bir kadromuz var."
Sergen Yalçın: "Rakiplerimize göre küçük bir avantajımız var. Bazı şeylerin erken konuşulmasını mantıklı bulmuyorum. Oyuncularımız uzun yol yapıyor. Yoruluyorlar. Her türlü sıkıntıya rağmen elimizden geleni yaptık. İyi çalıştık."