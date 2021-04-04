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Giriş Tarihi: 4.4.2021

Çelme takanlara yanıtı sert verin

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Çelme takanlara yanıtı sert verin

maçına yapılan hakem atamasını Beşiktaş’a karşı mesaj olarak yorumlayan Yalçın, futbolcularına; “Buna elbet cevabımız olacak. Bize çelme takmak isteyenlere karşı daha fazla savaşacağız” diye konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa ile bugün oynayacakları kritik maç öncesi çıkan hakem Halil Umut Meler krizinin kendisini daha da hırslandırdığını söyledi. Atamadan duyduğu rahatsızlığı futbolcularıyla da paylaşan Yalçın, "Bize bir mesaj verildi. Cevabımız olacak elbet. Bunu da sahada göstereceğiz. Bizim ayağımıza çelme takmak isteyenlere karşı, her zamankinden daha fazla mücadele eden, daha fazla savaşan bir takım olarak sahada yer alacağız. 11 maçımız var ve bu yolun sonunda alacağımız bir şampiyonluk ve bir de kupa olacak. Hepinize güvenim sonsuz, kaldığımız yerden devam edelim" diye konuştu.

YENİLGİYİ UNUTTU
Bu arada Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde 8, kupada 2 olmak üzere son 10 maçta yenilgi (8 galibiyet, 2 beraberlik) yüzü görmedi. Deneyimli teknik adamın yönetimindeki Beşiktaş son olarak ikinci yarının açılış maçında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

KARTAL PAŞA'YA KONUK OLUYOR
LİDER Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, 19.00'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler.. Kara Kartal'da Aboubakar ve Mensah sakat, Ghezzal cezalı. Cenk ve Doruhkan ise karantinada.


FATİH DOĞAN
Takım topu Larin ile buluşturmalı
1-MHK'nın Kasımpaşa-Beşiktaş maçına Halil Umut Meler'i atamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
SERGEN YALÇIN'IN "Halil Umut Meler'i istemiyoruz" sözü daha yere düşmeden 10 gün sonrasına aynı hakemi atadılar. Ancak MHK'ya şunu sormak lazım? 2.5 yıl G.Saray maçına verilmeyen Fırat Aydınus'u, 1.5 yıldır Trabzon mücadalesinde düdük çalmayan Mete Kalkavan'ı ve 3 aya yakın F.Bahçe maçı alamayan Cüneyt Çakır ile geçen hafta istenmeyen Halil Umut Meler'in durumu aynı mı? Bu hakemleri maça atamak için neden 2.5 yıl, 1.5 yıl beklediniz. Maç alamayan hakemler üzerinden nasıl bir korku duvarı oluşumuna müsaade ettiğinizin farkında mısınız? Normalde istenmeyen bir hakemin inadına görev verilmesini desteklerim. Ancak MHK'nin medyada genel olarak kutsanan reste rest tavrını kulüpler arasındaki süren adaletsizliğinden dolayı samimi bulmuyorum. Böyle adalet sağlanmaz. Bir takıma 1 haftada, diğerine 2.5 yıl sonra istemediği hakemi atamak eyyamdan başka bir hareket değil.
2-Beşiktaş'ta önemli eksikler var. Kasımpaşa maçında bu takımı nasıl etkiler?
ABOUBAKAR sakat, Ghezzal cezalı, Cenk ve Dorukhan karantinada... Kasımpaşa maçı için gerçekten önemli eksikler. Milli arada gollere devam eden Larin bu eksikliği kapatabilecek formda gözüküyor. Burada sonucu Beşiktaş'ın Larin'i topla buluşturma becerisi belirleyecek.

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Çelme takanlara yanıtı sert verin
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