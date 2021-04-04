Çelme takanlara yanıtı sert verin

Kasımpaşa maçına yapılan hakem atamasını Beşiktaş’a karşı mesaj olarak yorumlayan Yalçın, futbolcularına; “Buna elbet cevabımız olacak. Bize çelme takmak isteyenlere karşı daha fazla savaşacağız” diye konuştu
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa ile bugün oynayacakları kritik maç öncesi çıkan hakem Halil Umut Meler krizinin kendisini daha da hırslandırdığını söyledi. Atamadan duyduğu rahatsızlığı futbolcularıyla da paylaşan Yalçın, "Bize bir mesajverildi. Cevabımız olacak elbet. Bunu da sahada göstereceğiz. Bizim ayağımıza çelme takmak isteyenlere karşı, her zamankinden daha fazla mücadele eden, daha fazla savaşan bir takım olarak sahada yer alacağız. 11maçımız var ve bu yolun sonunda alacağımızbir şampiyonluk ve bir de kupa olacak.Hepinize güvenim sonsuz, kaldığımızyerden devam edelim" diye konuştu.
YENİLGİYİ UNUTTU
Bu arada Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde 8, kupada 2 olmak üzere son 10 maçta yenilgi (8 galibiyet, 2 beraberlik) yüzü görmedi. Deneyimli teknik adamın yönetimindeki Beşiktaş son olarak ikinci yarının açılış maçında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmuştu.
KARTALPAŞA'YAKONUKOLUYOR LİDER Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, 19.00'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler.. Kara Kartal'da Aboubakar ve Mensah sakat, Ghezzal cezalı. Cenk ve Doruhkan ise karantinada.
FATİH DOĞAN
Takım topu Larin ile buluşturmalı 1-MHK'nın Kasımpaşa-Beşiktaş maçınaHalil Umut Meler'i atamasını nasıldeğerlendiriyorsunuz? SERGEN YALÇIN'IN "Halil Umut Meler'iistemiyoruz" sözü daha yere düşmeden10 gün sonrasına aynı hakemi atadılar.Ancak MHK'ya şunu sormak lazım?2.5 yıl G.Saray maçına verilmeyen FıratAydınus'u, 1.5 yıldır Trabzon mücadalesindedüdük çalmayan Mete Kalkavan'ıve 3 aya yakın F.Bahçe maçı alamayanCüneyt Çakır ile geçen hafta istenmeyenHalil Umut Meler'in durumu aynı mı?Bu hakemleri maça atamak için neden2.5 yıl, 1.5 yıl beklediniz. Maç alamayanhakemler üzerinden nasıl bir korku duvarıoluşumuna müsaade ettiğinizin farkındamısınız? Normalde istenmeyen bir hakemininadına görev verilmesini desteklerim.Ancak MHK'nin medyada genel olarakkutsanan reste rest tavrını kulüpler arasındakisüren adaletsizliğinden dolayı samimibulmuyorum. Böyle adalet sağlanmaz.Bir takıma 1 haftada, diğerine 2.5 yıl sonraistemediği hakemi atamak eyyamdanbaşka bir hareket değil. 2-Beşiktaş'ta önemli eksikler var.Kasımpaşa maçında bu takımı nasıletkiler? ABOUBAKAR sakat, Ghezzal cezalı, Cenkve Dorukhan karantinada... Kasımpaşa maçıiçin gerçekten önemli eksikler. Milli aradagollere devam eden Larin bu eksikliğikapatabilecek formda gözüküyor.Burada sonucu Beşiktaş'ın Larin'i toplabuluşturma becerisi belirleyecek.