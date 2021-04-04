Çelme takanlara yanıtı sert verin

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa ile bugün oynayacakları kritik maç öncesi çıkan hakem Halil Umut Meler krizinin kendisini daha dasöyledi. Atamadan duyduğu rahatsızlığı futbolcularıyla da paylaşan Yalçın, "Cevabımız olacak elbet. Bunu da sahada göstereceğiz. Bizim ayağımıza çelme takmak isteyenlere karşı, her zamankinden daha fazla mücadele eden, daha fazla savaşan bir takım olarak sahada yer alacağız.diye konuştu.Bu arada Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde 8, kupada 2 olmak üzere son 10 maçta yenilgiyüzü görmedi. Deneyimli teknik adamın yönetimindeki Beşiktaş son olarak ikinci yarının açılış maçında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmuştu.Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, 19.00'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler.. Kara Kartal'davesakat,cezalı.veise karantinada.Takım topu Larin ile buluşturmalı"Halil Umut Meler'iistemiyoruz" sözü daha yere düşmeden10 gün sonrasına aynı hakemi atadılar.Ancak MHK'ya şunu sormak lazım?2.5 yıl G.Saray maçına verilmeyen FıratAydınus'u, 1.5 yıldır Trabzon mücadalesindedüdük çalmayan Mete Kalkavan'ıve 3 aya yakın F.Bahçe maçı alamayanCüneyt Çakır ile geçen hafta istenmeyenHalil Umut Meler'in durumu aynı mı?Maç alamayanhakemler üzerinden nasıl bir korku duvarıoluşumuna müsaade ettiğinizin farkındamısınız? Normalde istenmeyen bir hakemininadına görev verilmesini desteklerim.Ancak MHK'nin medyada genel olarakkutsanan reste rest tavrını kulüpler arasındakisüren adaletsizliğinden dolayı samimibulmuyorum.Bir takıma 1 haftada, diğerine 2.5 yıl sonraistemediği hakemi atamak eyyamdanbaşka bir hareket değil.sakat, Ghezzal cezalı, Cenkve Dorukhan karantinada... Kasımpaşa maçıiçin gerçekten önemli eksikler.Burada sonucu Beşiktaş'ın Larin'i toplabuluşturma becerisi belirleyecek.