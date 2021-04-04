Denedik ama başaramadık

Abdullah Avcı: Topa sahip olduğumuzda arkadan üçlüyü kurup değişik formasyon denedik. Zaman zaman acele ettik...
Trabzonspor teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin en zor deplasmanlarından birinde farklı bir oyun denediklerini ancak kazanmayı başaramadıklarını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibe göre topa daha fazla sahip olduk.Oyunda topa sahip olduğumuzdaarkadan üçlüyü kurup değişik formasyondenedik. Zaman zaman acele ettiğimiz,zaman zaman doğru oynayarakgeldiğimiz durumlar oldu. Bir oyunuyakalamak, onu geliştirmek kısa süredekolay değil. Takım buna cevap veriyor.İki cezalımız var, Djaniny dönecek.Kayserispor maçına en güzel şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.