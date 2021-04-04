Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Denedik ama başaramadık
Giriş Tarihi: 4.4.2021

Denedik ama başaramadık

Denedik ama başaramadık

: Topa sahip olduğumuzda arkadan üçlüyü kurup değişik formasyon denedik. Zaman zaman acele ettik...

Trabzonspor teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin en zor deplasmanlarından birinde farklı bir oyun denediklerini ancak kazanmayı başaramadıklarını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibe göre topa daha fazla sahip olduk. Oyunda topa sahip olduğumuzda arkadan üçlüyü kurup değişik formasyon denedik. Zaman zaman acele ettiğimiz, zaman zaman doğru oynayarak geldiğimiz durumlar oldu. Bir oyunu yakalamak, onu geliştirmek kısa sürede kolay değil. Takım buna cevap veriyor. İki cezalımız var, Djaniny dönecek. Kayserispor maçına en güzel şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat'ın memleketi neresi?
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim yorumu: 'Yol ayrımında...'
Son dakika: Fenerbahçe'de 6 ismin bileti kesildi! Yıldız futbolcu teknik ekibe katılacak...
TikTok mağduru olan Demet Akalın alay konusu oldu! Fenomenler sosyal medyadan böyle ti’ye aldılar!
Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın 17 gün sonra ortaya çıktı! 'Çok üzgünüm
Erling Haaland'ın yeni takımını babası açıkladı! Dünya bunu merak ediyordu
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online MPİ 3 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
‘Kardeşlerim’ dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu Çağla Şimşek 'Kardeşlerim'in kadrosuna dahil oldu!
Kredi kartı kullanırken bu hataya dikkat! 'Asgari tuzak var'
ARKADAŞINA GÖNDER
Denedik ama başaramadık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA