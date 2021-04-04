Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eksik Kartal Kasımpaşa deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 4.4.2021 09:39 Son Güncelleme: 4.4.2021 09:42

Eksik Kartal Kasımpaşa deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Eksik Kartal Kasımpaşa deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. En yakın takipçisi 'ın mağlup olmasıyla morallenen Siyah-beyazlılarda eksik futbolcuların fazlalığı dikkat çekiyor. Kasımpaşa maçına yapılan hakem atamasını Beşiktaş’a karşı mesaj olarak yorumlayan , futbolcularına; “Buna elbet cevabımız olacak. Bize çelme takmak isteyenlere karşı daha fazla savaşacağız” diye konuştu. İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçı öncesi muhtemel ilk 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Siyah-beyazlılarda eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Kritik maçta Beşiktaş, 6 futbolcusundan yararlanamayacak. En yakın takipçisi Galatasaray'ın mağlup olmasıyla morallenen Kara Kartal, bu maçı da kazanıp avantajını arttırma hedefinde.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa ile bugün oynayacakları kritik maç öncesi çıkan hakem Halil Umut Meler krizinin kendisini daha da hırslandırdığını söyledi. Atamadan duyduğu rahatsızlığı futbolcularıyla da paylaşan Yalçın, "Bize bir mesaj verildi. Cevabımız olacak elbet. Bunu da sahada göstereceğiz. Bizim ayağımıza çelme takmak isteyenlere karşı, her zamankinden daha fazla mücadele eden, daha fazla savaşan bir takım olarak sahada yer alacağız. 11 maçımız var ve bu yolun sonunda alacağımız bir şampiyonluk ve bir de kupa olacak. Hepinize güvenim sonsuz, kaldığımız yerden devam edelim" diye konuştu.

10 MAÇTIR YENİLMİYOR!

Bu arada Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde 8, kupada 2 olmak üzere son 10 maçta yenilgi (8 galibiyet, 2 beraberlik) yüzü görmedi. Deneyimli teknik adamın yönetimindeki Beşiktaş son olarak ikinci yarının açılış maçında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

KARTAL PAŞA'YA KONUK OLUYOR

Lider Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, 19.00'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler.. Kara Kartal'da Aboubakar, Hasic ve Mensah sakat, Ghezzal cezalı. Cenk ve Doruhkan ise karantinada.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Drinkwater, Yusuf Erdoğan, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Thelin

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Rosier, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Larin

FATİH DOĞAN | "TAKIM TOPU LARIN İLE BULUŞTURMALI"

1-MHK'nın Kasımpaşa-Beşiktaş maçına Halil Umut Meler'i atamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Sergen Yalçın'ın "Halil Umut Meler'i istemiyoruz" sözü daha yere düşmeden 10 gün sonrasına aynı hakemi atadılar. Ancak MHK'ya şunu sormak lazım? 2.5 yıl G.Saray maçına verilmeyen Fırat Aydınus'u, 1.5 yıldır Trabzon mücadalesinde düdük çalmayan Mete Kalkavan'ı ve 3 aya yakın F.Bahçe maçı alamayan Cüneyt Çakır ile geçen hafta istenmeyen Halil Umut Meler'in durumu aynı mı?"

"Bu hakemleri maça atamak için neden 2.5 yıl, 1.5 yıl beklediniz. Maç alamayan hakemler üzerinden nasıl bir korku duvarı oluşumuna müsaade ettiğinizin farkında mısınız? Normalde istenmeyen bir hakemin inadına görev verilmesini desteklerim. Ancak MHK'nin medyada genel olarak kutsanan reste rest tavrını kulüpler arasındaki süren adaletsizliğinden dolayı samimi bulmuyorum. Böyle adalet sağlanmaz. Bir takıma 1 haftada, diğerine 2.5 yıl sonra istemediği hakemi atamak eyyamdan başka bir hareket değil."

2-Beşiktaş'ta önemli eksikler var. Kasımpaşa maçında bu takımı nasıl etkiler?

Aboubakar sakat, Ghezzal cezalı, Cenk ve Dorukhan karantinada... Kasımpaşa maçı için gerçekten önemli eksikler. Milli arada gollere devam eden Larin bu eksikliği kapatabilecek formda gözüküyor. Burada sonucu Beşiktaş'ın Larin'i topla buluşturma becerisi belirleyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat'ın memleketi neresi?
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim yorumu: 'Yol ayrımında...'
TikTok mağduru olan Demet Akalın alay konusu oldu! Fenomenler sosyal medyadan böyle ti’ye aldılar!
Son dakika: Fenerbahçe'de 6 ismin bileti kesildi! Yıldız futbolcu teknik ekibe katılacak...
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online MPİ 3 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama
Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! "6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile..."
Kredi kartı kullanırken bu hataya dikkat! 'Asgari tuzak var'
‘Kardeşlerim’ dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu Çağla Şimşek 'Kardeşlerim'in kadrosuna dahil oldu!
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
Erling Haaland'ın yeni takımını babası açıkladı! Dünya bunu merak ediyordu
ARKADAŞINA GÖNDER
Eksik Kartal Kasımpaşa deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA