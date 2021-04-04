Eksik Kartal Kasımpaşa deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Siyah-beyazlılarda eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Kritik maçta Beşiktaş, 6 futbolcusundan yararlanamayacak. En yakın takipçisi Galatasaray'ın mağlup olmasıyla morallenen Kara Kartal, bu maçı da kazanıp avantajını arttırma hedefinde.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa ile bugün oynayacakları kritik maç öncesi çıkan hakem Halil Umut Meler krizinin kendisini daha da hırslandırdığını söyledi. Atamadan duyduğu rahatsızlığı futbolcularıyla da paylaşan Yalçın, "Bize bir mesaj verildi. Cevabımız olacak elbet. Bunu da sahada göstereceğiz. Bizim ayağımıza çelme takmak isteyenlere karşı, her zamankinden daha fazla mücadele eden, daha fazla savaşan bir takım olarak sahada yer alacağız. 11 maçımız var ve bu yolun sonunda alacağımız bir şampiyonluk ve bir de kupa olacak. Hepinize güvenim sonsuz, kaldığımız yerden devam edelim" diye konuştu.
10 MAÇTIR YENİLMİYOR!
Bu arada Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde 8, kupada 2 olmak üzere son 10 maçta yenilgi (8 galibiyet, 2 beraberlik) yüzü görmedi. Deneyimli teknik adamın yönetimindeki Beşiktaş son olarak ikinci yarının açılış maçında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmuştu.
KARTAL PAŞA'YA KONUK OLUYOR
Lider Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, 19.00'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler.. Kara Kartal'da Aboubakar, Hasic ve Mensah sakat, Ghezzal cezalı. Cenk ve Doruhkan ise karantinada.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Drinkwater, Yusuf Erdoğan, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Thelin
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Rosier, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Larin
FATİH DOĞAN | "TAKIM TOPU LARIN İLE BULUŞTURMALI"
1-MHK'nın Kasımpaşa-Beşiktaş maçına Halil Umut Meler'i atamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
"Sergen Yalçın'ın "Halil Umut Meler'i istemiyoruz" sözü daha yere düşmeden 10 gün sonrasına aynı hakemi atadılar. Ancak MHK'ya şunu sormak lazım? 2.5 yıl G.Saray maçına verilmeyen Fırat Aydınus'u, 1.5 yıldır Trabzon mücadalesinde düdük çalmayan Mete Kalkavan'ı ve 3 aya yakın F.Bahçe maçı alamayan Cüneyt Çakır ile geçen hafta istenmeyen Halil Umut Meler'in durumu aynı mı?"
"Bu hakemleri maça atamak için neden 2.5 yıl, 1.5 yıl beklediniz. Maç alamayan hakemler üzerinden nasıl bir korku duvarı oluşumuna müsaade ettiğinizin farkında mısınız? Normalde istenmeyen bir hakemin inadına görev verilmesini desteklerim. Ancak MHK'nin medyada genel olarak kutsanan reste rest tavrını kulüpler arasındaki süren adaletsizliğinden dolayı samimi bulmuyorum. Böyle adalet sağlanmaz. Bir takıma 1 haftada, diğerine 2.5 yıl sonra istemediği hakemi atamak eyyamdan başka bir hareket değil."
2-Beşiktaş'ta önemli eksikler var. Kasımpaşa maçında bu takımı nasıl etkiler?
Aboubakar sakat, Ghezzal cezalı, Cenk ve Dorukhan karantinada... Kasımpaşa maçı için gerçekten önemli eksikler. Milli arada gollere devam eden Larin bu eksikliği kapatabilecek formda gözüküyor. Burada sonucu Beşiktaş'ın Larin'i topla buluşturma becerisi belirleyecek.