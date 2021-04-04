Emre Belözoğlu ilk maçına çıkıyor! Kadıköy'de 65 günlük hasret!

İstanbul'da Fenerbahçe'nin 61 golüne, Denizlispor 17 golle karşılık verebildi. Denizlispor, İstanbul'daki beraberliklerini 1995-1996 sezonunda 0-0, 2006-2007 ile 2019-2020'de ise 2-2'lik skorlarla aldı. Bu arada, 1983-1984 sezonunda iki takımın lig tarihindeki ilk sınavı, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Eskişehir'de oynanmış ve sarı-lacivertli takım 3-1 galip gelmişti.

FENERBAHÇE'NİN FARKLI GALİBİYETLERİ

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.