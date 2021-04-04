Erzurumspor - Konyaspor (Canlı anlatım)

Süper Lig'in 32. haftasında Erzurumspor sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Maç öncesi Konyaspor 36 puanla ligde 12, Erzurumspor ise 27 puanla 19. sırada yer alıyor. Erzurumspor - Konyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
ERZURUMSPOR - KONYASPOR | CANLI ANLATIM
BB Erzurumspor 1-1 Konyaspor (İlk yarı oynanıyor)
9' Milosevic
15' Da Costa
İLK 11'LER
Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Schwechlen, Bergdich, Omolo, Obertan, Aatif, Emrah, Rashani, Gomes
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Oğuz, Jevtovic, Milosevic, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi
Ligde 6 haftadır kazanamayan Erzurumspor, yeni teknik direktörü Yılmaz Vural'la çıkacağı ilk maçında Konyaspor karşısında 3 puanı alıp kötü gidişe son vermek istiyor. Konyaspor ise Alanyaspor'dan sonra Erzurum'u da devirip üst üste 2. maçını kazanmak istiyor.
Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu... VAR'da Serkan Tokat, AVAR'da ise Kerem Ersoy var.