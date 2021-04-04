'Bana kendi dairem olacağını söyledi. Bana ayrı bir açma teklifinde bulundu, arkadaşımla tatile gitmem için bana para gönderdi. Evli olması benim için yeterliydi, bunları kabul etmedim.'

'ÇOCUK OLACAĞINI SÖYLEYİNCE TEPKİ VERDİ..:'

Her zaman bir çocuğumuz olması için olumlu konuşuyordu. Hamile olduğumu söyleyince çok büyük tepki verdi. Şok olmuştum. Birlikte çocuk sahibi olmamızı isteyen de oydu. Bebeğin hayatında olmayacağını maddi destek olacağını söyledi. Daha sonra çocuğu eşi de öğrendi.