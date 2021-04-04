Fırtına’nın keyfi kaçtı

Zirve yarışına tutunma adına büyük önem taşıyan karşılaşmaya çok sayıda eksikle çıkan bordo-mavililer, yakaladığı az sayıda fırsatı değerlendiremedi
1 puana razı gelen Karadeniz ekibi, işini zora soktu Deplasman maçlarında iç sahaya oranla daha iyi performans göstermesine alıştığımız Trabzonspor, Sivas'ta aynı etkinliği sahaya yansıtamayınca zirve yarışında çok önemli iki puandan oldu. Çok sayıda eksikle karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takımda Abdulkadir Parmak, orta sahada yükün büyük bir bölümünü tek başına sırtlarken, daha defansif oynayan Bakasetas da hücum organizasyonlarına beklenen katkıyı veremedi. Maça 11'de başlayan ve uzun süre sahada kalan Yunus Mallı ileYusuf Sarı ikilisi de beklenenverimliliği gösteremeyinceTrabzonspor sadece Nwakaemeve Ekuban ikilisinin bireyselyeteneklerine bakmak zorunda kaldı.Ancak bu oyuncular da bitiricilik noktasında eksik kalınca Trabzonspor, zorlu Sivasspor deplasmanından bir puanla ayrıldı. Ev sahibi takım isepozisyon vermemeodaklı futbol ortayakoyunca maç dahaçok orta saha mücadelesişeklinde geçti. Alman altyapısı olan ve ciddi rakamlarla takıma kazandırılan Yunus Mallı ise performansıyla hayal kırıklığı yaşatmaya devam etti.
SİVAS'A ŞANSI TUTMUYOR
TÜRKIYE kariyerine Alanya'nın ardından Trabzonspor'da devam eden Bakasetas'ın şansı Sivasspor'a karşı tutmuyor. Yunan oyuncu, Yiğido'ya karşı 4. Süper Lig maçındada gol atmayı başaramadı.
EDGAR VE PARMAK CEZALI
SİVAS'A sakatlıkları olan Berat, Afobe, Kamil Ahmet ile cezalı Djaniny'den yoksun olarak giden Trabzonspor, dün iki oyuncusundan daha oldu. Edgar Ie ile Abdulkadir Parmak gördükleri sarı kartla sınırı aştılar ve hafta içinde salı günü oynanacak olan Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştüler.
ETKİLİ BİR FUTBOLOYNAYAMADIK
KARŞILAŞMAYI protokol tribününden izleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımının Sivasspor karşısında beklenen etkili oyunu sahaya yansıtamadığını söyledi. Ağaoğlu şunları kaydetti: "Özellikle gol yollarında fazlaetkili olamadık. Pozisyonlarımızda vardı ama değerlendiremedik.Tabii ki forvette Djaniny'nin eksikliği,Ekuban'ın da özellikle ikinciyarıda aldığı darbeden sonrabiraz oyundan kopmuş olmasıbizi olumsuz etkiledi."