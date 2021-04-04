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Giriş Tarihi: 4.4.2021

Fırtına’nın keyfi kaçtı

YUNUS EMRE SEL
Fırtına’nın keyfi kaçtı

Zirve yarışına tutunma adına büyük önem taşıyan karşılaşmaya çok sayıda eksikle çıkan bordo-mavililer, yakaladığı az sayıda fırsatı değerlendiremedi

1 puana razı gelen Karadeniz ekibi, işini zora soktu
Deplasman maçlarında iç sahaya oranla daha iyi performans göstermesine alıştığımız Trabzonspor, Sivas'ta aynı etkinliği sahaya yansıtamayınca zirve yarışında çok önemli iki puandan oldu. Çok sayıda eksikle karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takımda Abdulkadir Parmak, orta sahada yükün büyük bir bölümünü tek başına sırtlarken, daha defansif oynayan Bakasetas da hücum organizasyonlarına beklenen katkıyı veremedi. Maça 11'de başlayan ve uzun süre sahada kalan Yunus Mallı ile Yusuf Sarı ikilisi de beklenen verimliliği gösteremeyince Trabzonspor sadece Nwakaeme ve Ekuban ikilisinin bireysel yeteneklerine bakmak zorunda kaldı. Ancak bu oyuncular da bitiricilik noktasında eksik kalınca Trabzonspor, zorlu Sivasspor deplasmanından bir puanla ayrıldı. Ev sahibi takım ise pozisyon vermeme odaklı futbol ortaya koyunca maç daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Alman altyapısı olan ve ciddi rakamlarla takıma kazandırılan Yunus Mallı ise performansıyla hayal kırıklığı yaşatmaya devam etti.

SİVAS'A ŞANSI TUTMUYOR
TÜRKIYE kariyerine Alanya'nın ardından Trabzonspor'da devam eden Bakasetas'ın şansı Sivasspor'a karşı tutmuyor. Yunan oyuncu, Yiğido'ya karşı 4. Süper Lig maçında da gol atmayı başaramadı.

EDGAR VE PARMAK CEZALI
SİVAS'A sakatlıkları olan Berat, Afobe, Kamil Ahmet ile cezalı Djaniny'den yoksun olarak giden Trabzonspor, dün iki oyuncusundan daha oldu. Edgar Ie ile Abdulkadir Parmak gördükleri sarı kartla sınırı aştılar ve hafta içinde salı günü oynanacak olan Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştüler.

ETKİLİ BİR FUTBOL OYNAYAMADIK
KARŞILAŞMAYI protokol tribününden izleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımının Sivasspor karşısında beklenen etkili oyunu sahaya yansıtamadığını söyledi. Ağaoğlu şunları kaydetti: "Özellikle gol yollarında fazla etkili olamadık. Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik. Tabii ki forvette Djaniny'nin eksikliği, Ekuban'ın da özellikle ikinci yarıda aldığı darbeden sonra biraz oyundan kopmuş olması bizi olumsuz etkiledi."

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Fırtına’nın keyfi kaçtı
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