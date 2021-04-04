Fırtına’nın keyfi kaçtı

1 puana razı gelen Karadeniz ekibi, işini zora soktumaçlarında iç sahaya oranla daha iyi performans göstermesine alıştığımız Trabzonspor, Sivas'ta aynı etkinliği sahaya yansıtamayınca zirve yarışında çok önemli iki puandan oldu.sayıda eksikle karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takımdaorta sahada yükün büyük bir bölümünü tek başına sırtlarken, daha defansif oynayanda hücum organizasyonlarına beklenen katkıyı veremedi.11'de başlayan ve uzun süre sahada kalanbu oyuncular da bitiricilik noktasında eksik kalınca Trabzonspor, zorlu Sivasspor deplasmanından bir puanla ayrıldı.Alman altyapısı olan ve ciddi rakamlarla takıma kazandırılan Yunus Mallı ise performansıyla hayal kırıklığı yaşatmaya devam etti.TÜRKIYE kariyerine Alanya'nın ardından Trabzonspor'da devam eden Bakasetas'ın şansı Sivasspor'a karşı tutmuyor. Yunan oyuncu, Yiğido'ya karşıSİVAS'A sakatlıkları olan Berat, Afobe, Kamil Ahmet ile cezalı Djaniny'den yoksun olarak giden Trabzonspor, dün iki oyuncusundan daha oldu. Edgar Ie ile Abdulkadir Parmak gördükleri sarı kartla sınırı aştılar ve hafta içinde salı günü oynanacak olan Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştüler.KARŞILAŞMAYI protokol tribününden izleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımının Sivasspor karşısında beklenen etkili oyunu sahaya yansıtamadığını söyledi. Ağaoğlu şunları kaydetti: