Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray taraftarı Gedson'u stoperde görünce çılgına döndü! 'Onu neden gönderdiniz?'
Giriş Tarihi: 4.4.2021 11:46 Son Güncelleme: 4.4.2021 11:47

taraftarı Gedson'u stoperde görünce çılgına döndü! 'Onu neden gönderdiniz?'

Son dakika: Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Onu neden gönderdiniz?

taraftarları, maçında alınan 3-0'lık yenilgi sonrası sosyal medyada çılgına döndü. Taraftarlar, ve yönetimi takımdan gönderilen genç oyuncu için eleştiri yağmuruna tuttu. Hatayspor maçı sonrası ayrıca Galatasaray'da bu sezon inanılmaz bir istatistik ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Lige verilen bir ara daha 'a yaramadı ve Hatay'da 3-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım şampiyonluğa havlu atma noktasına geldi. Taraftarlar takımdan gönderilen genç oyuncu için isyan etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Onu neden gönderdiniz?

İki senedir kiralık oyuncularla yapboz tahtasına dönen 'da Luyindama ve Marcao'nun cezasında 'in stopere geçmesi kötü kadro mühendisliğinin özetiydi.

Son dakika: Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Onu neden gönderdiniz?

OZORNWAFOR YİNE YOK, ÖNCE GEDSON SONRA ŞENER STOPER OLDU

Çaykur Rizespor maçında stoperler Luyindama ve Marcao cezalı duruma düşünce 'a fırsat doğmuştu. Ancak 21 yaşındaki Nijeryalı, Donk'la birlikte takımdaki iki stoperden biri olmasına rağmen yedek soyundu.

Son dakika: Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Onu neden gönderdiniz?

Karşılaşmanın ilk yarısında savunmanın göbeğinde görev yaptı. Teknik heyet, ikinci devreye ilk 11'den 4 futbolcusunu kulübeye alarak başlarken Şener Özbayraklı sağ bekten stopere geçti. Onun görev bölgesinde Martin Linnes oynadı.

Son dakika: Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Onu neden gönderdiniz?

DEĞİŞİKLİKLER FARKI ENGELLEYEMEDİ

Fernandes ise karşılaşmaya gerçek mevkisi olan orta sahada devam etti. Sarı-kırmızılı takımda Saracchi, Arda Turan, Feghouli ve Mohamed devre sonunda oyundan alınan isimler oldu.

Son dakika: Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Onu neden gönderdiniz?

Onların yerine Linnes, Babel, Falcao ve Halil Dervişoğlu girdi. Ancak bu değişiklikler farkın daha da açılmasına engel olmaya yetmedi.

Son dakika: Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Onu neden gönderdiniz?

"EMİN'İ NEDEN GÖNDERDİNİZ?"

TFF, Ocak ayında yabancı sınırını 14'ten 16'ya yükseltince 'a son anda lisans çıkarılmış, altyapıdan yetişen ve stoperde görev yapan ise kiralık olarak Boluspor'a gitmişti.

Son dakika: Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Onu neden gönderdiniz?

'in dün akşam Gedson tercihi sosyal medyada tepki gördü. Taraftarlar, "Madem Ozornwafor'u oynatmayacaksınız, Emin'i neden gönderdiniz?" yorumunda bulundu.

Son dakika: Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Onu neden gönderdiniz?

ETEBO İLE % 54 YENİLGİ

'ın Nijeryalı oyuncusu bir maçta daha ön liberoda Taylan Antalyalı'yı mumla arattı.

Son dakika: Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Onu neden gönderdiniz?

'un skoru 2-0'a taşıyan golünde Ribeiro'yu bomboş bırakan Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla ilk 11'de çıktığı 11 lig maçında 6 yenilgi ve 5 galibiyet gördü.

Son dakika: Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Onu neden gönderdiniz?

, Nijeryalı orta saha ile yüzde 54 maç kaybetme istatistiğine sahip...

Son dakika: Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Onu neden gönderdiniz?

MOSTAFA SIFIR ÇEKTİ

İlk yarıda bir şut çeken 'in bu denemesi rakip defans tarafından engellendi. Mısırlı yıldız, %72.7 isabetli pas oranı ile oynadı.

Son dakika: Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Onu neden gönderdiniz?

İLK GOLÜN DÖNÜŞÜ YOK

bu sezon ilk golü yediği maçlarda bir türlü geri dönüşü sağlayamıyor.

Son dakika: Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Onu neden gönderdiniz?

'in talebeleri rakibin ilk golü kaydettiği maçlarda Kasımpaşa (0-1), F.Karagümrük (1-2), Konyaspor (3-4), Beşiktaş (0-2), Ankaragücü (1-2) ve Ç.Rizespor (3-4) maçlarından sahadan yenilgi ile ayrıldı.

Son dakika: Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Onu neden gönderdiniz?

geriye düştüğü Sivas maçından ise ancak 1 puanı kurtarmayı başardı. Oysa ki Cimbom son şampiyon olduğu 2018-19 sezonunda 1-0 geriden gelerek 6 galibiyet, 4 beraberlik almış ve bu ekstra 22 puanla mutlu sona ulaşmıştı.

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Galatasaray taraftarı Gedson'u stoperde görünce çılgına döndü! 'Onu neden gönderdiniz?'
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