Lige verilen bir ara daha Galatasaray'a yaramadı ve Hatay'da 3-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım şampiyonluğa havlu atma noktasına geldi. Taraftarlar takımdan gönderilen genç oyuncu için isyan etti. İşte son dakika haberinin detayları...
İki senedir kiralık oyuncularla yapboz tahtasına dönen Galatasaray'da Luyindama ve Marcao'nun cezasında Gedson Fernandes'in stopere geçmesi kötü kadro mühendisliğinin özetiydi.
OZORNWAFOR YİNE YOK, ÖNCE GEDSON SONRA ŞENER STOPER OLDU
Çaykur Rizespor maçında stoperler Luyindama ve Marcao cezalı duruma düşünce Valentine Ozornwafor'a fırsat doğmuştu. Ancak 21 yaşındaki Nijeryalı, Donk'la birlikte takımdaki iki stoperden biri olmasına rağmen yedek soyundu.
Karşılaşmanın ilk yarısında Gedson Fernandes savunmanın göbeğinde görev yaptı. Teknik heyet, ikinci devreye ilk 11'den 4 futbolcusunu kulübeye alarak başlarken Şener Özbayraklı sağ bekten stopere geçti. Onun görev bölgesinde Martin Linnes oynadı.
DEĞİŞİKLİKLER FARKI ENGELLEYEMEDİ
Fernandes ise karşılaşmaya gerçek mevkisi olan orta sahada devam etti. Sarı-kırmızılı takımda Saracchi, Arda Turan, Feghouli ve Mohamed devre sonunda oyundan alınan isimler oldu.
Onların yerine Linnes, Babel, Falcao ve Halil Dervişoğlu girdi. Ancak bu değişiklikler farkın daha da açılmasına engel olmaya yetmedi.
"EMİN'İ NEDEN GÖNDERDİNİZ?"
TFF, Ocak ayında yabancı sınırını 14'ten 16'ya yükseltince Valentine Ozornwafor'a son anda lisans çıkarılmış, altyapıdan yetişen ve stoperde görev yapan Emin Bayram ise kiralık olarak Boluspor'a gitmişti.
Fatih Terim'in dün akşam Gedson tercihi sosyal medyada tepki gördü. Taraftarlar, "Madem Ozornwafor'u oynatmayacaksınız, Emin'i neden gönderdiniz?" yorumunda bulundu.
ETEBO İLE % 54 YENİLGİ
Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Oghenekaro Etebo bir maçta daha ön liberoda Taylan Antalyalı'yı mumla arattı.
Hatayspor'un skoru 2-0'a taşıyan golünde Ribeiro'yu bomboş bırakan Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla ilk 11'de çıktığı 11 lig maçında 6 yenilgi ve 5 galibiyet gördü.
MOSTAFA SIFIR ÇEKTİ
İlk yarıda bir şut çeken Mostafa Mohamed'in bu denemesi rakip defans tarafından engellendi. Mısırlı yıldız, %72.7 isabetli pas oranı ile oynadı.
İLK GOLÜN DÖNÜŞÜ YOK
Galatasaray bu sezon ilk golü yediği maçlarda bir türlü geri dönüşü sağlayamıyor.
Fatih Terim'in talebeleri rakibin ilk golü kaydettiği maçlarda Kasımpaşa (0-1), F.Karagümrük (1-2), Konyaspor (3-4), Beşiktaş (0-2), Ankaragücü (1-2) ve Ç.Rizespor (3-4) maçlarından sahadan yenilgi ile ayrıldı.
Galatasaray geriye düştüğü Sivas maçından ise ancak 1 puanı kurtarmayı başardı. Oysa ki Cimbom son şampiyon olduğu 2018-19 sezonunda 1-0 geriden gelerek 6 galibiyet, 4 beraberlik almış ve bu ekstra 22 puanla mutlu sona ulaşmıştı.