Hatayspor'da Boupendza yoksa Diouf var!

Dün akşam Galatasaray karşısında da 2 gol birden atarak, takımına galibiyeti getiren isimlerin başında gelen Diouf, Hatayspor'da bu sezonun yıldızı olan Boupendza'nın yokluğunu aratmadı.

Aynı zamanda da tecrübesiyle antrenmanlarda da birçok genç isme örnek olan Diouf, takımın en çok neşe saçan ismi.