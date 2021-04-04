Hepimiz suçluyuz

Fatih Terim'in yokluğunda takımı yöneten Levent Şahin, sadece oyuncuların değil herkesin suçlu olduğunu söyledi. Ders alınması gerektiğini de belirten Şahin, "Hepimiz öz eleştiri yapıp ne tür ders çıkaracağız. Milli maçlar sonrası böyle sonuçlar oluyor.İlk kez karşılaşmıyoruz bunlarla ama buradan nasıl çıkarız bunu düşüneceğiz. Oyundan dolayı camiamızdan özür diliyorum. Sadece oyuncu grubu değil hepimiz buna dahiliz" dedi.Hatay spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakibe neredeyse pozisyon vermedik. Biz her takıma saygı duyuyoruz ama korkmuyoruz. Galatasaray karşısında 10 kişiyken bile gol pozisyonu aramaya devam ettik. Maç daha farklı da bitebilirdi" diye konuştu.