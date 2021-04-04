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Giriş Tarihi: 4.4.2021

Hepimiz suçluyuz

Hepimiz suçluyuz

Levent Şahin: “G.Saray’a yakışmayan mücadeleydi. Oyun olarak tüm camiamızdan özür diliyorum.”

Fatih Terim'in yokluğunda takımı yöneten Levent Şahin, sadece oyuncuların değil herkesin suçlu olduğunu söyledi. Ders alınması gerektiğini de belirten Şahin, "Hepimiz öz eleştiri yapıp ne tür ders çıkaracağız. Milli maçlar sonrası böyle sonuçlar oluyor. Bizi üzen sonuçtan çok sahada gösteremediğimiz tepki ve G.Saray'a yakışmayan bir mücadeleydi. İlk kez karşılaşmıyoruz bunlarla ama buradan nasıl çıkarız bunu düşüneceğiz. Oyundan dolayı camiamızdan özür diliyorum. Sadece oyuncu grubu değil hepimiz buna dahiliz" dedi.

DAHA FARKLI BİTEBİLİRDİ!
Hatay spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakibe neredeyse pozisyon vermedik. Biz her takıma saygı duyuyoruz ama korkmuyoruz. Galatasaray karşısında 10 kişiyken bile gol pozisyonu aramaya devam ettik. Maç daha farklı da bitebilirdi" diye konuştu.

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Hepimiz suçluyuz
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