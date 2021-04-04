Kayseri ateş hattında kaldı

Sarı-kırmızılılar öne geçtiği mücadelede sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve düşme hattından uzaklaşma fırsatını kullanamadı
Süper Lig'de korkulu rüya görmek istemeyen Hes Kablo Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve düşme hattından kaçamadı. Maça iyi başlayan ve Pedro Henrique ile önemli pozisyonları kullanamayan ev sahibi ekip, 26'daİlhan Parlak'ın kafası ile öne geçti: 1-0. İkinci yarıya hızlı giren Göztepe 48'inci dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından attığı şutla beraberliği yakaladı: 1-1. Muğdat'ın şutu direkten dönüncemaçta başka gol olmadı ve mücadele her iki yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi.