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Giriş Tarihi: 4.4.2021

Kayseri ateş hattında kaldı

Kayseri ateş hattında kaldı

Sarı-kırmızılılar öne geçtiği mücadelede sahasında ile 1-1 berabere kaldı ve düşme hattından uzaklaşma fırsatını kullanamadı

Süper Lig'de korkulu rüya görmek istemeyen Hes Kablo Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve düşme hattından kaçamadı. Maça iyi başlayan ve Pedro Henrique ile önemli pozisyonları kullanamayan ev sahibi ekip, 26'da İlhan Parlak'ın kafası ile öne geçti: 1-0. İkinci yarıya hızlı giren Göztepe 48'inci dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından attığı şutla beraberliği yakaladı: 1-1. Muğdat'ın şutu direkten dönünce maçta başka gol olmadı ve mücadele her iki yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi.

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Kayseri ateş hattında kaldı
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