Kayseri ateş hattında kaldı

Süper Lig'de korkulu rüya görmek istemeyenKadir Has Stadyumu'nda ağırladığıile 1-1 berabere kaldı ve düşme hattından kaçamadı. Maça iyi başlayan ve Pedro Henrique ile önemli pozisyonları kullanamayanİkinci yarıya hızlı giren Göztepe 48'inci dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından attığı şutla beraberliği yakaladı: 1-1.ve mücadele her iki yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi.