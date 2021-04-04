Kötü Gedson!

Çaykur Rizespor maçında stoperler Luyindama ve Marcao cezalı duruma düşünce Valentine Ozornwafor'a fırsat doğmuştu.Karşılaşmanın ilk yarısında Gedson Fernandes savunmanın göbeğinde görev yaptı. Teknik heyet, ikinci devreye ilk 11'den 4 futbolcusunu kulübeye alarak başlarken Şener Özbayraklı sağ bekten stopere geçti. Onun görev bölgesinde Martin Linnes oynadı. Fernandes ise karşılaşmaya gerçek mevkisi olan orta sahada devam etti.. Onların yerine Linnes, Babel, Falcao ve Halil Dervişoğlu girdi. Ancak bu değişiklikler farkın daha da açılmasına engel olmaya yetmedi.İlk yarıda bir şut çeken Mostafa Mohamed'in bu denemesi rakip defans tarafından engellendi. Mısırlı yıldız, %72.7 isabetli pas oranı ile oynadı.TFF, Ocak ayında yabancı sınırını 14'ten 16'ya yükseltince Valentine Ozornwafor'a son anda lisans çıkarılmış, altyapıdan yetişen ve stoperde görev yapan Emin Bayram ise kiralık olarak Boluspor'a gitmişti. Terim'in dün akşam Gedson tercihi sosyal medyada tepki gördü. Taraftarlar, "Madem Ozornwafor'u oynatmayacaksınız, Emin'i neden gönderdiniz?" yorumunda bulundu.golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Aaron Boupendza, Gabon Milli Takımı'nda Koronavirüs'e yakalanmıştı. Yıldız futbolcu dün sabah İstanbul aktarmalı olarak Adana üzerinden Hatay'a gelirken yapılan ikinci testi de negatif çıktı. Gabonlu forvet, iyileşmesine rağmenTakımın en büyük silahı olan Boupendza oynamasa da Hatay, Aslan'a fark atmayı başardı.ETEBO, bir maçta daha ön liberoda Taylan Antalyalı'yı mumla arattı. Hatayspor'un skoru 2-0'a taşıyan golünde Ribeiro'yu bomboş bırakan Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla ilk 11'de çıktığı 11 lig maçında 6 yenilgi ve 5 galibiyet gördü. Galatasaray, Etebo ile yüzde 54 maç kaybetme istatistiğine sahip!