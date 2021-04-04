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Giriş Tarihi: 4.4.2021

Kötü Gedson!

MEHMET ÖZCAN
Kötü Gedson!

Sarı-kırmızılı takımda iki stoperden biri olan Ozornwafor, kulübede oturdu. İkinci yarıda Şener sağ bekten ’in yerine defansın göbeğine geçerken onun görev bölgesinde oynadı

Çaykur Rizespor maçında stoperler Luyindama ve Marcao cezalı duruma düşünce Valentine Ozornwafor'a fırsat doğmuştu. Ancak 21 yaşındaki Nijeryalı, Donk'la birlikte takımdaki iki stoperden biri olmasına rağmen yedek soyundu. Karşılaşmanın ilk yarısında Gedson Fernandes savunmanın göbeğinde görev yaptı. Teknik heyet, ikinci devreye ilk 11'den 4 futbolcusunu kulübeye alarak başlarken Şener Özbayraklı sağ bekten stopere geçti. Onun görev bölgesinde Martin Linnes oynadı. Fernandes ise karşılaşmaya gerçek mevkisi olan orta sahada devam etti. Sarı-kırmızılı takımda Saracchi, Arda Turan, Feghouli ve Mohamed devre sonunda oyundan alınan isimler oldu. Onların yerine Linnes, Babel, Falcao ve Halil Dervişoğlu girdi. Ancak bu değişiklikler farkın daha da açılmasına engel olmaya yetmedi.

MOSTAFA SIFIR ÇEKTİ!
İlk yarıda bir şut çeken Mostafa Mohamed'in bu denemesi rakip defans tarafından engellendi. Mısırlı yıldız, %72.7 isabetli pas oranı ile oynadı.

EMİN'İ NEDEN GÖNDERDİNİZ!
TFF, Ocak ayında yabancı sınırını 14'ten 16'ya yükseltince Valentine Ozornwafor'a son anda lisans çıkarılmış, altyapıdan yetişen ve stoperde görev yapan Emin Bayram ise kiralık olarak Boluspor'a gitmişti. Terim'in dün akşam Gedson tercihi sosyal medyada tepki gördü. Taraftarlar, "Madem Ozornwafor'u oynatmayacaksınız, Emin'i neden gönderdiniz?" yorumunda bulundu.

BOUPENDZA BİR GÜNLE KAÇIRDI
18 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Aaron Boupendza, Gabon Milli Takımı'nda Koronavirüs'e yakalanmıştı. Yıldız futbolcu dün sabah İstanbul aktarmalı olarak Adana üzerinden Hatay'a gelirken yapılan ikinci testi de negatif çıktı. Gabonlu forvet, iyileşmesine rağmen karantina süresi bugün dolacağı için maç kadrosuna alınmadı. Takımın en büyük silahı olan Boupendza oynamasa da Hatay, Aslan'a fark atmayı başardı.

ETEBO İLE % 54 YENİLGİ
ETEBO, bir maçta daha ön liberoda Taylan Antalyalı'yı mumla arattı. Hatayspor'un skoru 2-0'a taşıyan golünde Ribeiro'yu bomboş bırakan Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla ilk 11'de çıktığı 11 lig maçında 6 yenilgi ve 5 galibiyet gördü. Galatasaray, Etebo ile yüzde 54 maç kaybetme istatistiğine sahip!

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Kötü Gedson!
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