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Giriş Tarihi: 4.4.2021 17:30 Son Güncelleme: 4.4.2021 18:39

Sergen Yalçın'dan maçı için sürpriz karar! İşte ’ın 11’i

Sergen Yalçın'dan Kasımpaşa maçı için sürpriz karar! İşte Beşiktaş’ın 11’i

’de 32. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Lider zorlu deplasmanında 3 puanı arıyor. Dün Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada Beşiktaş bu maçı kazanıp şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bu maç öncesinde Beşiktaş’ın 64 puanı bulunuyor. Kasımpaşa’nın ise 31 puanı bulunuyor. Beşiktaş'ta bugün Ghezzal ve Aboubakar forma giyemeyecek. İşte Beşiktaş'ın 11'i...

Süper Lig'in 32. hafta maçında bugün Kasımpaşa, lider Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu maçta Beşiktaş 3 puan alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Beşiktaş'ta bugün Ghezzal ve Aboubakar gibi önemli isimler forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta bugün sağ açıkta ise Rosier ve sağ bekte Necip Uysal görev yapacak.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU

Ersin, N'Skala, Vida, Welinton, Necip, Josef, Atiba, Ljajic, Rosier, N'koudou, Larin

Yedekler: Utku, Emre, Montero, Bilal, Rıdvan, Serdar, Oğuzhan, Gökhan

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

MAÇ ÖNCESİ SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMALAR

Sergen Yalçın: "Milli maç süreci bizim için iyi olur diye düşündük. Ama maalesef evdeki hesap çarşıya uymadı. Covid ve sakat olan oyuncularımız oldu. Baya sıkıntı içindeyiz. Ama böyle zorlu bir süreçte oluyor böyle şeyler. Herkeste eksik var. Sahaya çıkacak bir kadromuz var."

Sergen Yalçın: "Rakiplerimize göre küçük bir avantajımız var. Bazı şeylerin erken konuşulmasını mantıklı bulmuyorum. Oyuncularımız uzun yol yapıyor. Yoruluyorlar. Her türlü sıkıntıya rağmen elimizden geleni yaptık. İyi çalıştık."

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Beşiktaş'ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçının birini kaybeden Kasımpaşa (3G 1B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı (Aralık 2019'da 2-3). İstanbul ekibi, Nisan 2015'ten bu yana siyah-beyazlılardan üst üste iki iç saha yenilgisi almıyor.

-Kasımpaşa ile oynadığı son dört Süper Lig maçını üçer gol atarak kazanan Beşiktaş, 2000'li yıllarda rakibine karşı daha uzun bir galibiyet serisi yakalayamadı.

-Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan son 12 Süper Lig maçının 11'inde karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 53 gole sahne oldu (Kasımpaşa 22-31 Beşiktaş).

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Sergen Yalçın'dan Kasımpaşa maçı için sürpriz karar! İşte Beşiktaş’ın 11’i
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