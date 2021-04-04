Sergen Yalçın'dan Kasımpaşa maçı için sürpriz karar! İşte Beşiktaş’ın 11’i

MAÇ ÖNCESİ SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMALAR

Sergen Yalçın: "Milli maç süreci bizim için iyi olur diye düşündük. Ama maalesef evdeki hesap çarşıya uymadı. Covid ve sakat olan oyuncularımız oldu. Baya sıkıntı içindeyiz. Ama böyle zorlu bir süreçte oluyor böyle şeyler. Herkeste eksik var. Sahaya çıkacak bir kadromuz var."

Sergen Yalçın: "Rakiplerimize göre küçük bir avantajımız var. Bazı şeylerin erken konuşulmasını mantıklı bulmuyorum. Oyuncularımız uzun yol yapıyor. Yoruluyorlar. Her türlü sıkıntıya rağmen elimizden geleni yaptık. İyi çalıştık."

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Beşiktaş'ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçının birini kaybeden Kasımpaşa (3G 1B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı (Aralık 2019'da 2-3). İstanbul ekibi, Nisan 2015'ten bu yana siyah-beyazlılardan üst üste iki iç saha yenilgisi almıyor.

-Kasımpaşa ile oynadığı son dört Süper Lig maçını üçer gol atarak kazanan Beşiktaş, 2000'li yıllarda rakibine karşı daha uzun bir galibiyet serisi yakalayamadı.

-Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan son 12 Süper Lig maçının 11'inde karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 53 gole sahne oldu (Kasımpaşa 22-31 Beşiktaş).