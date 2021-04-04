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Giriş Tarihi: 4.4.2021

Marega 3 milyon €

VOLKAN DEMİR
Marega 3 milyon €

Sezon sonunda Porto ile yollarını ayırması beklenen 29 yaşındaki golcü, İngiltere’den istediği teklifi alamazsa büyük ihtimalle sarı-lacivertlilere gelecek

Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı için hummalı bir çalışma yapılırken, diğer yandan gelecek sezon için kritik adımlar atılıyor. Sarı lacivertilerin yaz transfer döneminde ilk hedefi golcü sıkıntısını kökünden çözmek. Bu noktada ön plana çıkan ilk isim ise sezon sonunda Porto ile yollarını ayırması beklenen Moussa Marega... Fenerbahçe, devre arasında Malili oyuncuyu bitirme noktasına getirmiş, ancak Porto'nun 'Pazarlık dahi yapmayız' restiyle karşılaşmıştı.

3 YILLIK MUKAVELE İSTİYOR
SEZON sonunda serbest kalacak olan Marega'nın Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Başarılı santrforun maliyetinin ise sanıldığı kadar yüksek olmadığı ortaya çıktı. 29 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro civarında bir maaş talebi olduğu bildirildi. İlk hedefinin Premier Lig'de oynamak olduğunu her fırsatta belirten Marega, Ada'dan istediği teklifi bulamazsa en ciddi aday olarak Fenerbahçe görülüyor. Malili yıldız, kararını haziran ayı içerisinde verecek.

SOYDAN: F.BAHÇE İNŞALLAH HAKLI ÇIKAR
TFF yöneticisi Selim Soydan, sarı-lacivertlilerin 1959 öncesi şampiyonluklar hakkındaki başvurusunu değerlendirdi. Soydan, "Söylenen çok laf var ama Fenerbahçe haklıysa 28. şampiyonluğunu almalı. İnşallah Fenerbahçe haklı çıkar. Ben Fenerbahçeliyim, hakkıysa helal olsun, haklı görüyorum... TFF İcra Kurulu'nca detaylı araştırma yapıldığını biliyorum. Karar ne zaman çıkar hiç bilmiyorum. Yakın bir zamanda da çıkabilir, buna TFF karar verecek. İnşallah Fenerbahçe'nin bu itirazı haklı bulunur" yorumunu yaptı.

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Marega 3 milyon €
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