Marega 3 milyon €

Sezon sonunda Porto ile yollarını ayırması beklenen 29 yaşındaki golcü, İngiltere’den istediği teklifi alamazsa büyük ihtimalle sarı-lacivertlilere gelecek
Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı için hummalı bir çalışma yapılırken, diğer yandan gelecek sezon için kritik adımlar atılıyor. Sarı lacivertilerin yaz transferdöneminde ilk hedefi golcü sıkıntısınıkökünden çözmek. Bu noktada ön plana çıkan ilk isim ise sezon sonunda Porto ile yollarını ayırması beklenen MoussaMarega... Fenerbahçe, devre arasında Malili oyuncuyu bitirme noktasına getirmiş, ancak Porto'nun 'Pazarlık dahiyapmayız' restiyle karşılaşmıştı.
3 YILLIK MUKAVELE İSTİYOR
SEZON sonunda serbest kalacak olan Marega'nın Fenerbahçe formasıgiymeye sıcak baktığı gelen bilgilerarasında. Başarılı santrforun maliyetinin ise sanıldığı kadar yüksek olmadığı ortaya çıktı. 29 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro civarında bir maaş talebi olduğu bildirildi. İlk hedefinin Premier Lig'de oynamak olduğunu her fırsatta belirten Marega, Ada'dan istediği teklifi bulamazsa en ciddi aday olarak Fenerbahçe görülüyor. Malili yıldız,kararını haziran ayı içerisindeverecek.
SOYDAN: F.BAHÇE İNŞALLAH HAKLI ÇIKAR
TFF yöneticisi Selim Soydan, sarı-lacivertlilerin 1959 öncesi şampiyonluklar hakkındaki başvurusunu değerlendirdi. Soydan, "Söylenen çok laf var ama Fenerbahçe haklıysa 28. şampiyonluğunu almalı. İnşallah Fenerbahçe haklı çıkar. Ben Fenerbahçeliyim, hakkıysa helal olsun, haklı görüyorum... TFF İcra Kurulu'nca detaylı araştırma yapıldığını biliyorum. Karar ne zaman çıkar hiç bilmiyorum. Yakın bir zamanda da çıkabilir, buna TFF karar verecek. İnşallah Fenerbahçe'nin bu itirazı haklı bulunur" yorumunu yaptı.