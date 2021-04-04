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Giriş Tarihi: 4.4.2021 16:21

'tan hayırlı destek

DHA
Oğuzhan Özyakup'tan hayırlı destek

’nın Krommenie kentinde yapılması planlanan Anadolu Camii için başlatılan kampanyaya, Türkiye’den Beşiktaş ve A Milli futbol oyuncusu  20 bin euro bağış gönderdi.

Hollanda doğumlu olan milli futbolcunun, Türk çocuklarına derslik olarak da bölümü olacak olan cami inşaat kampanyasına desteği cemaat ve cami yönetimini oldukça memnun etti. Krommenie'de yapımı planlanan Anadolu Camiinin Başkanı Resul Şahin sosyal medya hesabından milli futbolcunun yaptığı bağışı duyurdu.

Resul Şahin bu konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) şunları söyledi:

"Hollanda'nın Zaandam şehrinde doğup büyüyen kentimizin gururu milli takımımızın ve Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un bu bağışı için teşekkür ederiz. Oğuzhan Özyakup ve ailesinin hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir yardım göndermesi bizi mutlu etti. Vatandaşlarımızın ve etraftaki işyeri sahiplerinin duyarlı davranmaları biz yöneticileri büyük bir şekilde ümitlendirdi. Yeni camimizin temelinin atılmasına daha 2 ay gibi zamanımız var ve 200 bin euro açığımız var, bunu 2 ay içerisinde temin edeceğimize inanıyoruz."

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Oğuzhan Özyakup'tan hayırlı destek
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