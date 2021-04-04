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Giriş Tarihi: 4.4.2021 11:46

Samsunspor'da son 3 maçta 6 kırmızı kart!

İHA
Samsunspor'da son 3 maçta 6 kırmızı kart!

. Lig’de 4 maç aranın ardından galibiyeti ile rahat bir nefes alan Samsunspor, hedefini son haftalara taşıdı. Samsunspor’da Tuzlaspor maçından önceki kötü sonuçlar bir yana futbolcuların gösterdiği disiplinsizlik de dikkat çekti. Kırmızı-beyazlı ekipte son 3 haftada 5 futbolcu ve 1 teknik direktör kırmızı kart gördü.

Haftalardır oynadığı kötü futbol ve aldığı başarısız sonuçlar dolayısıyla taraftarını üzen Samsunspor, kötü gidişata Tuzlaspor deplasmanında 'dur' dedi. Tuzlaspor maçı öncesinde oynadığı Ankara Keçiörengücü ve Altınordu maçlarından beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, şampiyonluğun diğer adayları Adana Demirspor ve Giresunspor'a ise kaybetmişti. Kırmızı-beyazlılar ligin 28. haftasında konuk olduğu Tuzlaspor'u Yasin Öztekin ve Mathias Couruer'in golleriyle 2-0 yenerek, 4 maç aranın ardından galip geldi.

SON 3 MAÇTA 5 FUTBOLCU 1 TEKNİK DİREKTÖR KIRMIZI KART GÖRDÜ

Samsunspor'da Tuzlaspor maçından önceki kötü sonuçlar bir yana futbolcuların gösterdiği disiplinsizlik de dikkat çekti. Kırmızı-beyazlı ekipte son 3 haftada 5 futbolcu ve 1 teknik direktör kırmızı kart gördü. İlk olarak 3 hafta önce oynanan Altınordu deplasmanında Gökhan Alsan 24. dakikada çift sarı karttan oyundan atılmış, ardından aynı maçta 66. dakikada oyuna giren Nadir Çiftçi 6 dakika sonra direkt kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. 2 hafta önce oynana Samsunspor – Giresunspor maçında da 73. dakikada Kerem Can Akyüz, 79. dakikada da İlyas Kubilay Yavuz direkt kırmızı kart ile oyundan atılmıştı. Bu maçta Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam da kırmızı kart ile oyundan atılmıştı. Son olarak ligin 28. haftasında oynanan Tuzlaspor maçında ise Vukan Savicevic 2'şer dakika arayla gördüğü 2 sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyundan atılıp, uzatmalarla birlikte takımını 20 dakika boyunca sahada 1 kişi eksik bırakmıştı.

Samsunspor ligde bundan sonra kalan 6 haftada sırasıyla içeride Balıkesirspor, deplasmanda Menemenspor, içeride Bursaspor, deplasmanda Boluspor, içeride Ankaraspor ve deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.

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Samsunspor'da son 3 maçta 6 kırmızı kart!
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