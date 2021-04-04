Sergen Yalçın: MHK'nın böyle davranması bizi çok üzmüştür

İşte Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları:

"BU TÜR MAĞLUBİYETLER HER ZAMAN VAR"

"Uzun bir maratonda bu tür mağlubiyetler her zaman var. Ben hakemle ilgili düşüncelerimi söylemiştim. O yüzden çok konuşmak istemiyorum. Futbol tarihinde bir ilki yaşadık biz bu hafta. Futbolculuk dönemimde de birçok şeye şahit olduğum için bazı şeyleri söyleyebiliyorum. İsyanlarımızı kimseyi aşağılamadan ve saygısızlık etmeden ifade etmeye çalışıyorum."