Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergen Yalçın: MHK'nın böyle davranması bizi çok üzmüştür
Giriş Tarihi: 4.4.2021 21:56 Son Güncelleme: 4.4.2021 21:58

: MHK'nın böyle davranması bizi çok üzmüştür

Sergen Yalçın: MHK'nın böyle davranması bizi çok üzmüştür

'in 32. haftasında 'ya konuk olan , karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu mağlubiyetle birlikte 8 hafta sonra ligde yenilgi yüzü gören Beşiktaş, Galatasaray'ın kaybettiği haftada puan farkını açma şansını kaybetti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan , 'in üst üste 2 haftada Beşiktaş maçına atanmasını da yorumladı.

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü 19. Dakikada Aytaç Kara attı. Kasımpaşa ayrıca 55. Dakikada Thelin'le penaltıdan yararlanamadı. Beşiktaş şampiyonluk yarışında büyük bir fırsatı tepmiş oldu. Kasımpaşa ise altın değerinde 3 puan alarak alt sıralardan kurtuldu.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, alınan mağlubiyeti değerlendirerek Halil Umut Meler'in Beşiktaş maçlarına üst üste 2 kez atanmasını da yorumladı.

İşte Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları:

"BU TÜR MAĞLUBİYETLER HER ZAMAN VAR"

"Uzun bir maratonda bu tür mağlubiyetler her zaman var. Ben hakemle ilgili düşüncelerimi söylemiştim. O yüzden çok konuşmak istemiyorum. Futbol tarihinde bir ilki yaşadık biz bu hafta. Futbolculuk dönemimde de birçok şeye şahit olduğum için bazı şeyleri söyleyebiliyorum. İsyanlarımızı kimseyi aşağılamadan ve saygısızlık etmeden ifade etmeye çalışıyorum."

"Ama demek ki böyle ifade etmek bizim futbol anlayışımızda yanlış anlama geliyor. Bu benim işim. Bu kadar garipsenecek ne oldu anlayamadım. Çok acayip şeyler söylemiyorum."

"MHK'NIN BÖYLE DAVRANMASI BİZİ ÇOK ÜZMÜŞTÜR"

"Merkez Hakem Kurulu gibi bir kurumun böyle davranması camiamızı çok üzmüştür. Böyle bir durumun bize uygulanması bize çok enteresan geldi. Hakemleri kim atıyorsa bunun cevabını vermeli. Ben zaten düşüncelerimi söyledim, çok üstüne gitmeye gerek yok. İşimize bakacağız."

"Milli maç aralarında en çok yara alan takımlardan birisiyiz. Kenardan iki oyuncu alabildik. Yapmamız gereken bazı hamleleri yaptık, bugün için kısmet değilmiş."

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Sergen Yalçın: MHK'nın böyle davranması bizi çok üzmüştür
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