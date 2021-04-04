Son dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan MHK'ya sert tepki!

Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya gelen Kasımpaşa-Beşiktaş arasındaki mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Kasımpaşa oldu. Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın 19. dakikada attığı müthiş golle altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Kasımpaşa 55. dakikada bir de penaltı kaçırdı. Maçın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ MHK ve Halil Umut Meler hakkında çok sert eleştirilerde bulundu.
EMRE KOCADAĞ: "MHK, BEŞİKTAŞ'A CEZA VERMEYE ÇALIŞTI"
Emre Kocadağ: "Bu hakemle alakalı gereksiz bir stres oluşturuldu. Keşke ikinci sarı kartı gözünün önünde vermesi lazımdı. Rakibi 10 kişi bıraksa, bizim buradan puan ve puanlar almamız olasıydı. VAR sarı karta karışmıyor. Hakemin zaten gözünün önünde. Hakemi tartışmaya gerek yok, MHK bu riski aldı. Beşiktaş'a kendi kendine ceza vermeye çalıştı. Ama Beşiktaş, bu cezalarla durdurulamaz."
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan MHK'ya: "Yine atasınlar hodri meydan!"
EMRE KOCADAĞ: "HODRİ MEYDAN"
Emre Kocadağ: "Halil Umut Meler'i iki hafta üst üste atadılar. Üçüncü haftada atasınlar. Hodri meydan... Beşiktaş'a karşı bir savaş açmak istiyorlarsa bunu yapacaklardır. Bizim bu engelleri aşarak şampiyonluğa yürümemiz lazım."
Emre Kocadağ:" Beşiktaş iyi futbol oynayarak buraya geldi. Bugün bir kaza oldu. Biz her maçı kazanarak şampiyonluğa odaklanacağız. Hakemi üçüncü kez atasa da olur, dördüncü kez atasa da olur."
ABOUBAKAR'IN DURUMU HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Emre Kocadağ: Aboubakar, diğer iki maçlık periyotta da aramızda olmayacak gibi durmuyor. Alanya maçında olmayacak, Erzurumspor maçında durumuna bakacağız.