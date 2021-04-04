Son dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan MHK'ya sert tepki!

Emre Kocadağ:" Beşiktaş iyi futbol oynayarak buraya geldi. Bugün bir kaza oldu. Biz her maçı kazanarak şampiyonluğa odaklanacağız. Hakemi üçüncü kez atasa da olur, dördüncü kez atasa da olur."

ABOUBAKAR'IN DURUMU HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Emre Kocadağ: Aboubakar, diğer iki maçlık periyotta da aramızda olmayacak gibi durmuyor. Alanya maçında olmayacak, Erzurumspor maçında durumuna bakacağız.