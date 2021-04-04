SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu dokunuşu! Denizlispor karşısında sürpriz tercih...

Bu sezon taraftarları tarafından en çok eleştirilen kulüplerden birisi olan Fenerbahçe, sezona başladığı Erol Bulut ile yollarını ayırmış ve yola Emre Belözoğlu ile devam etme kararı almıştı. Sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'na emanet edilen Fenerbahçe, yeni teknik direktörüyle ilk maçına Denizlispor karşısında çıkıyor.
32. haftada oynanacak olan mücadele, Fenerbahçe için bir 'tamam mı devam mı?' maçı olarak görülürken Emre Belözoğlu'da teknik adamlık kariyerinin ilk maçına çıkacak. Ligin son sırasında bulunan Denizlispor, Fenerbahçe maçını kazanarak çıkışa geçmenin peşindeyken, sarı-lacivertlilerde Denizlispor engelini aşarak kötü gidişe son vermek istiyor.
A Spor Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı-lacivertlilerdeki son detayları aktarırken, Denizlispor maçına çıkacak olan muhtemel 11'i de paylaştı.
İşte Ahmet Selim Kul'un Fenerbahçe tarafından paylaştığı son bilgiler...
"Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da yenilmesi kampta olan futbolcuların ve Emre Belözoğlu'nun da Denizlispor maçına olan dikkatini ve önemini arttırdı.
"3 PUANDAN DAHA FAZLASI..."
"Fenerbahçe'nin 2 gün önceki ruh halini düşündüğümüzde şu anda çok farklı bir noktaya gelindi. Camia olarak iyi bir başlangıç yapmak istiyorlar. Hafta boyunca Denizlispor'un ligin son sırasında olmasına rağmen bunun bir final maçı olduğu vurgusu yapıldı. Bu maçı kazanmanın 3 puandan fazlasını katacağını düşünüyor Emre Belözoğlu."
"Emre Belözoğlu'nun altını çizdiği bir nokta vardı; 'Bir anda her şeyi değiştirmek mümkün değil, ufak tefek dokunuşlarımız olacak.' demişti. Milli takıma giden oyuncular dönünce, daha fazla topu ayağında tutan ve daha fazla hücum bölgesinde oynamaya çalışan bir takım olacak. Bunun yanısıra daha fazla pozisyon üretmeye çalışan bir takım olacak sahada."
"KADRODA SÜRPRİZ TERCİHLER OLABİLİR"
"İlk maçına çıkacak olan Emre Belözoğlu'nun henüz kadro tercihleri tam olarak belli değil. Ama ufak tefek sürprizlerin olmasını bekliyoruz. Bazı beklenmedik oyuncuların ilk 11'de olma ihtimali var."
Fenerbahçe'nin Denizlispor maçına çıkması beklenen ilk 11'i şöyle:
"Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can, Pelkas, Osayi-Samuel, Valencia, Samatta."
"EMRE BELÖZOĞLU DOKUNUŞU GÖREBİLİRİZ"
"Ozan Tufan'ın başlaması da sürpriz olmaz. Gustavo'nun yerine Sosa'yı da görebiliriz. Orta için henüz son karar verilmedi. Sinan Gümüş'ün de ilk 11'de başlama ihtimali var. Bir Emre Belözoğlu dokunuşu görebiliriz."