Son dakika: Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Fatih Terim yorumu! 'Yol ayrımındalar...'

İkinci yarıya 4 değişikle başlayan Galatasaray, Hatayspor'a karşı yine üstünlük kuramadı ve 3'üncü golü yedi. İlk yarıda isabetli şut çekemeyen Galatasaray, bu durumu 3. kez yaşamış oldu. Ligin 13. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanının ilk yarısında da şut çekemeyen sarı-kırmızılılar, o maçta 2-1 mağlup ayrılmıştı.