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Giriş Tarihi: 4.4.2021 15:23 Son Güncelleme: 4.4.2021 15:34

bitime 6 hafta kala küme düştü! Bitime 6 hafta kala...

Eskişehirspor bitime 6 hafta kala küme düştü! Bitime 6 hafta kala...

Türk futbolunun önemli ekiplerinden , . Lig'de bitime 6 hafta kala küme düştü. Altınordu deplasmanında 6-3'lük mağlubiyet alan Eskişehirspor, uzun süredir maddi imkansızlıklarla mücadele ediyordu. Transfer yasağı da alan Eskişehirspor genç oyuncularla mücadel ediyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin bitmesine 6 hafta kala küme düştü. Altınordu maçında 6-3'lük mağlubiyet alan Eskişehirspor, uzun süredir maddi imkansızlıklarla mücadele ediyordu. Eskişehirspor son olarak 2005-2006 sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele etmişti.

TFF 1. LİG'DE KÜME DÜŞEN İLK TAKIM ESKİŞEHİRSPOR OLDU!

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Emre Malok, Ömer Tevfik Özkoç, Mert Bulut

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Kahraman Demirtaş, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Burak İnce), Ahmet İlhan Özek (Dk. 61 Emre Nefiz), Muzaffer Kocaer, Recep Aydın (Dk. 77 Şeref Özcan), Metehan Mimaroğlu, Furkan Çil, Ahmet Dereli (Dk. 80 Hüsamettin Yener), Enis Destan (Dk. 61 Yiğit Emre Çeltik)

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Bedirhan Altunbaş, Arda Okumuş (Dk. 42 Bartu Göçmen), Furkan Balaban, Emir Yıldız, Selman Çiftkanatlı (Dk. 87 Utku Kızılkaya), Doğukan Ünal, Talha Erdoğan (Dk. 68 Onur Arı), Furgan Polat (Dk. 68 Onurhan Uyanık), Necati Atilla Karaca (Dk. 68 Uğur Can Semizoğlu), İbrahim Halil Öner

Goller: Dk. 2, 32, 37 ve 77 Ahmet Dereli, Dk. 29 Muzaffer Kocaer, Dk. 89 Burak İnce (Altınordu), Dk. 65 İbrahim Halil Öner, Dk. 80 ve 90+2 Uğur Can Semizoğlu (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Dk. 83 Emir Yıldız (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Yusuf Can Esendemir, Dk. 56 Ahmet Dereli (Altınordu), Dk. 45+1 Bartu Göçmen (Eskişehirspor)

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu'ya deplasmanda 6-3 mağlup olan Eskişehirspor'un bitime 6 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

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Eskişehirspor bitime 6 hafta kala küme düştü! Bitime 6 hafta kala...
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