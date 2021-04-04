Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! "6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile..."
Giriş Tarihi: 4.4.2021 08:11 Son Güncelleme: 4.4.2021 08:16

Son dakika: maçı sonrası ve için olay sözler! "6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra ile..."

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

Son dakika haberi... yazarları , , ve , 'ın deplasmanda 'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldığı maçı değerlendirdi. Usta isimler başta olmak üzere takımı eleştirirken, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

AHMET ÇAKAR - HAKEM BİTİGEN İYİ YÖNETTİ

için dün gece şampiyonluk kesin olarak bitti. Artık 'İkinci olabilir miyiz' diye düşünecekler, o noktada bile zorlanabilirler. Çünkü dün akşam ortaya koydukları oyun, daha doğrusu hiç koyamadıkları oyun, ruhsuzluk. İnsana 'Acaba lig ikinciliğini de mi hak etmiyorlar' diye sorduruyor.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

Neymiş efendim, eksikmiş. Olabilir, eksik de olabilirler ama dün geceki rezilliği ortaya koymaya hakları yok. Sağ ve sol bek yol geçen hanı gibi, Arda'nın yürüyecek hali yok.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

Rakip , Türkiye'nin en iyi kontraya çıkan takımlarının başında gelirken buna hiçbir önlem alamamış bir vardı. İlk gole bakın, uzun top, kontraya çıkıyorlar, sıfırdan içeri çeviriyor, Gedson ağır kalınca Diouf ayak içiyle bitiriverdi.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

Hele hele Hatay'ın 2. golü var ki defalarca çalışılmış. Tüm G.Saray kornerde topu içeri ortalayacaklar zannederken yerden uzun çıkardı ve Hataysporlu Ribeiro da tam 90'a harika vurdu. Yılın en iyi gollerinden biri olmaya aday.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

Sonuçta 2-0 geriye düştüğünüzde, üstelik rakipte Kamara gibi süratiyle, top tekniğiyle kedinin fareyle oynadığı gibi bir oyuncu varsa maçı çeviremezsiniz. ağır fark yemediğine dua etsin. 'u tebrik etmek lazım, Ömer Erdoğan hocayı da öyle. Kapanıyorlar, çok çabuk çıkıyorlar ve ligimize keyif verdiler.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

Fırat Aydınus, Korona çıkınca, maça Abdulkadir Bitigen atandı. Bazı faul ve elle oynamalarda hata yaptı ama genelde iyi yönetti. VAR yardımıyla gelen kırmızı kart sertlikten gelen bir kırmızı kart değil. Babel'in ayağına bir darbe var. Babel adımını attıktan sonra yere düşüyor. Buradaki kırmızı kart Babel'in bariz gol şansı engellendiğinden dolayı oldu.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

ERMAN TOROĞLU - GALATASARAY BİTMİŞ, AĞLAYANI YOK

Bu topla oynamayı, yani topa fazla sahip olmayı bana hiç kimse anlatamaz. Neymiş efendim, yüzde 37'ye 63... Neredeyse 3'te 1'e 3'te 2 daha fazla topla oynamış.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

Gelelim iki takım arasındaki farka; 90 dakika boyunca takım olarak oynadı. Yardımlaşmaları, sahaya yayılmaları, mücadeleleri hepsi mükemmeldi. 10 kişi kaldılar, yine de fark etmedi. Neden? Çünkü biri ne kadar takımsa diğeri o kadar takım değildi.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

90 dakika boyunca bir futbol takımı bu kadar aciz olabilir mi? Yani ... O zaman bir tek cümle yazılır; Galatasaray ölmüş ağlayanı yok. Maç 2-0 olduktan sonra hakem, 'a çok alakasız sarı kartlar göstererek Galatasaray'a omuz verdi. Ama sarı-kırmızılılar bundan bile faydalanamadı.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

Aslında normal, geminin baş kaptanı devamlı tribünde, sahada değil. Kaptansız gemi de böyle olur. Hoş bu gemiyi bu sezon bir kaptan olduğunda da gördük, fark etmedi. Çoğu maçta sahaya, zemine bahane buldu. Hatay Stadı'na halı serseniz bu zemindeki çimden daha iyi olamazdı.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

Eğer hakem, o tuhaf kartları göstermese şunu net söyleyebilirim, dün , Hatay'dan 6-7 gol yiyerek gidebilirdi. Çünkü sarı kart alan oyuncular, pozisyonlara tedirgin girmeye başladı. Diyeceksiniz ki, bazı oyuncular itirazdan aldı ama öyle bir karar verdi ki hakem, itiraz etmemek mümkün değil. Bir de insanın sinir sistemi var.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

'in ve 'a yeni gelecek yönetimin teknik adam konusunda bayağı düşünmesi gerekir. Özellikle Fatih hocanın, "Ben devam etsem Galatasaray'a fayda sağlar mıyım?" demesi gerekir. Çünkü seyirci artık Fatih Terim'e eskisi kadar sıcak bakmıyor.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

BÜLENT TİMURLENK - BİR TEK TARİH YETMEZ

ikinci golü bulduğunda rakip ceza sahasında iki kez topla buluşmuş, şampiyonluk yolunda mutlak kazanması gereken maçın ilk yarısında sahadaki her oyuncu ne yaptığını bilmez haldeydi.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

Bu sezon geriye düştüğü hiçbir maçı çeviremeyen 'in takımı karşısında ilk golü attığı 12 karşılaşmanın 11'ini kazanan , farkı ikiye çıkardığında için maç bitmemişti; ama sahadaki görüntü sezon finali dedirtiyordu.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

İki stoperin yokluğunda da Ozornwafor şans bulamazken, Gedson Fernandes ile defans göbeğinde başlayan 'da oyun nasıl kurulacak, hücum nasıl yapılacak hepsi soru işareti idi.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

Üç değişikliğin olduğu sezonlarda takımları kötü oynayan teknik adamlar "Elimde olsa 11'ini de değiştirirdim" derlerdi. Terim dün ikinci yarıya 4 değişiklikle başladı, imkanı olsa 10 adam değiştirirdi.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

Milli ara sonrası Kovid- 19'un G.Saray'ı da etkilediği doğrudur. Bu takım Taylan'sız orta sahada hep zorlandı. Ancak geride kalan haftalar şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedirtecek inandırıcı futboldan çok uzaktı.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

İKİNCİLİK İÇİN YARIŞIR!
G.Saray'ın kimyası sıfır... Fiziği sıfır... Psikolojisi sıfır... Felsefesi de sıfır. Ligin ilk yarısında Fernando Muslera'sız kalesinde 18 maçta 16 gol gören takım, son iki maçta 7 topu filelerinden çıkardı.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

Elde bu kadar sıfır varken tarihinizin 10 olması kalan haftalarda şampiyonluk matematiğinden geçer not alacağınız manasına gelmiyor. Sarı-kırmızılı takımın bundan sonraki yarışı sanıyorum ile ikincilik için olacak.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

ÖMER ÜRÜNDÜL - GELEN NEDEN DÜŞÜYOR?

dün gece kadro açısından ciddi sıkıntılıydı. Bu olumsuzluğa rağmen devre ortasına kadar ofansif açıdan etkili olamasa da oyunun kontrolünü elinde tuttu Galatasaray. Rakibi de kalesine yaklaştırmadı. Ama 21'inci dakika her şeyi tersine çevirdi. İlk tehlikeli Hatay atağında gol geldi. Bu Galatasaray'ı moral açısından olumsuz etkiledi. Sonrasında da Ribeiro'nun mükemmel golü Galatasaray'ın direncini tamamen kırdı.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

İkinci yarıya bir devre arası için rekor değişiklikle başladı: 4... Hepsinde de haklıydı. Aslında 6 oyuncu değiştirme hakkı olsa ilk yarının en kötülerinden biri olan Onyekuru'yu da alırdı.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

Bu yarıya biraz tempolu ve atak başladı. Hatay takımı ise çok yanlış bir taktik uyguluyordu. Geriyi iyi kapatıyorlar ama birinci bölgelerinde kazandıkları topları ya ısrarla ayaklarında tutuyorlar ya da riskli hazırlık paslarına rağbet ediyorlardı. Bu başlarına çok büyük bir iş açabilirdi. Ama Galatasaray değerlendiremedi. Diouf'un ikinci golüyle de maç bitti.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

Bu farklı yenilgi için ligdeki durumu açısından önemli bir sıkıntı olacaktır. Yeri geldikçe vurguluyorum; İstanbul'a gelen yabancı futbolcuların büyük çoğunluğu ciddi fizik düşüş yaşıyorlar. Aynı sorun Mostafa'da da var. Ülkesinden geldikten sonraki performanslarından son maçlarda eser yok.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

çok önemli bir galibiyet aldı. Tabi bu büyük bir başarı ama bu tip skorlardan da Ömer Erdoğan'ın ders çıkarması gerekir. Oyuncuların genelinde zaman zaman fazla rahatlık gözlemledim. Ve bir de prese karşı gereksiz pas hataları yaptılar. Maç 0-0 iken az kaldı gol yiyorlardı bu yüzden. O gol de olsa maçın geneli ters yüz olabilirdi.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! 6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile...

Abdulkadir Bitigen, 'ın istemediği bir hakemdi. Dün gece barışmak için takdir hakları ve kartlarda elinden geleni yaptı!

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Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! "6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile..."
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