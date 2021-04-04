AHMET ÇAKAR - HAKEM BİTİGEN İYİ YÖNETTİ
Galatasaray için dün gece şampiyonluk kesin olarak bitti. Artık 'İkinci olabilir miyiz' diye düşünecekler, o noktada bile zorlanabilirler. Çünkü dün akşam ortaya koydukları oyun, daha doğrusu hiç koyamadıkları oyun, ruhsuzluk. İnsana 'Acaba lig ikinciliğini de mi hak etmiyorlar' diye sorduruyor.
Neymiş efendim, eksikmiş. Olabilir, eksik de olabilirler ama dün geceki rezilliği ortaya koymaya hakları yok. Sağ ve sol bek yol geçen hanı gibi, Arda'nın yürüyecek hali yok.
Rakip Hatayspor, Türkiye'nin en iyi kontraya çıkan takımlarının başında gelirken buna hiçbir önlem alamamış bir Galatasaray vardı. İlk gole bakın, uzun top, kontraya çıkıyorlar, sıfırdan içeri çeviriyor, Gedson ağır kalınca Diouf ayak içiyle bitiriverdi.
Hele hele Hatay'ın 2. golü var ki defalarca çalışılmış. Tüm G.Saray kornerde topu içeri ortalayacaklar zannederken yerden uzun çıkardı ve Hataysporlu Ribeiro da tam 90'a harika vurdu. Yılın en iyi gollerinden biri olmaya aday.
Sonuçta 2-0 geriye düştüğünüzde, üstelik rakipte Kamara gibi süratiyle, top tekniğiyle kedinin fareyle oynadığı gibi bir oyuncu varsa maçı çeviremezsiniz. Galatasaray ağır fark yemediğine dua etsin. Hatayspor'u tebrik etmek lazım, Ömer Erdoğan hocayı da öyle. Kapanıyorlar, çok çabuk çıkıyorlar ve ligimize keyif verdiler.
Fırat Aydınus, Korona çıkınca, maça Abdulkadir Bitigen atandı. Bazı faul ve elle oynamalarda hata yaptı ama genelde iyi yönetti. VAR yardımıyla gelen kırmızı kart sertlikten gelen bir kırmızı kart değil. Babel'in ayağına bir darbe var. Babel adımını attıktan sonra yere düşüyor. Buradaki kırmızı kart Babel'in bariz gol şansı engellendiğinden dolayı oldu.
ERMAN TOROĞLU - GALATASARAY BİTMİŞ, AĞLAYANI YOK
Bu topla oynamayı, yani topa fazla sahip olmayı bana hiç kimse anlatamaz. Neymiş efendim, yüzde 37'ye 63... Neredeyse 3'te 1'e 3'te 2 Galatasaray daha fazla topla oynamış.
Gelelim iki takım arasındaki farka; 90 dakika boyunca Hatayspor takım olarak oynadı. Yardımlaşmaları, sahaya yayılmaları, mücadeleleri hepsi mükemmeldi. 10 kişi kaldılar, yine de fark etmedi. Neden? Çünkü biri ne kadar takımsa diğeri o kadar takım değildi.
90 dakika boyunca bir futbol takımı bu kadar aciz olabilir mi? Yani Galatasaray... O zaman bir tek cümle yazılır; Galatasaray ölmüş ağlayanı yok. Maç 2-0 olduktan sonra hakem, Hatayspor'a çok alakasız sarı kartlar göstererek Galatasaray'a omuz verdi. Ama sarı-kırmızılılar bundan bile faydalanamadı.
Aslında normal, geminin baş kaptanı devamlı tribünde, sahada değil. Kaptansız gemi de böyle olur. Hoş bu gemiyi bu sezon bir kaptan olduğunda da gördük, fark etmedi. Çoğu maçta Fatih Terim sahaya, zemine bahane buldu. Hatay Stadı'na halı serseniz bu zemindeki çimden daha iyi olamazdı.
Eğer hakem, o tuhaf kartları göstermese şunu net söyleyebilirim, dün Galatasaray, Hatay'dan 6-7 gol yiyerek gidebilirdi. Çünkü sarı kart alan oyuncular, pozisyonlara tedirgin girmeye başladı. Diyeceksiniz ki, bazı oyuncular itirazdan aldı ama öyle bir karar verdi ki hakem, itiraz etmemek mümkün değil. Bir de insanın sinir sistemi var.
Fatih Terim'in ve Galatasaray'a yeni gelecek yönetimin teknik adam konusunda bayağı düşünmesi gerekir. Özellikle Fatih hocanın, "Ben devam etsem Galatasaray'a fayda sağlar mıyım?" demesi gerekir. Çünkü seyirci artık Fatih Terim'e eskisi kadar sıcak bakmıyor.
BÜLENT TİMURLENK - BİR TEK TARİH YETMEZ
Hatayspor ikinci golü bulduğunda Galatasaray rakip ceza sahasında iki kez topla buluşmuş, şampiyonluk yolunda mutlak kazanması gereken maçın ilk yarısında sahadaki her oyuncu ne yaptığını bilmez haldeydi.
Bu sezon geriye düştüğü hiçbir maçı çeviremeyen Fatih Terim'in takımı karşısında ilk golü attığı 12 karşılaşmanın 11'ini kazanan Hatayspor, farkı ikiye çıkardığında Galatasaray için maç bitmemişti; ama sahadaki görüntü sezon finali dedirtiyordu.
İki stoperin yokluğunda da Ozornwafor şans bulamazken, Gedson Fernandes ile defans göbeğinde başlayan Galatasaray'da oyun nasıl kurulacak, hücum nasıl yapılacak hepsi soru işareti idi.
Üç değişikliğin olduğu sezonlarda takımları kötü oynayan teknik adamlar "Elimde olsa 11'ini de değiştirirdim" derlerdi. Terim dün ikinci yarıya 4 değişiklikle başladı, imkanı olsa 10 adam değiştirirdi.
Milli ara sonrası Kovid- 19'un G.Saray'ı da etkilediği doğrudur. Bu takım Taylan'sız orta sahada hep zorlandı. Ancak geride kalan haftalar şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedirtecek inandırıcı futboldan çok uzaktı.
İKİNCİLİK İÇİN YARIŞIR!
G.Saray'ın kimyası sıfır... Fiziği sıfır... Psikolojisi sıfır... Felsefesi de sıfır. Ligin ilk yarısında Fernando Muslera'sız kalesinde 18 maçta 16 gol gören takım, son iki maçta 7 topu filelerinden çıkardı.
Elde bu kadar sıfır varken tarihinizin 10 olması kalan haftalarda şampiyonluk matematiğinden geçer not alacağınız manasına gelmiyor. Sarı-kırmızılı takımın bundan sonraki yarışı sanıyorum Fenerbahçe ile ikincilik için olacak.
ÖMER ÜRÜNDÜL - GELEN NEDEN DÜŞÜYOR?
Galatasaray dün gece kadro açısından ciddi sıkıntılıydı. Bu olumsuzluğa rağmen devre ortasına kadar ofansif açıdan etkili olamasa da oyunun kontrolünü elinde tuttu Galatasaray. Rakibi de kalesine yaklaştırmadı. Ama 21'inci dakika her şeyi tersine çevirdi. İlk tehlikeli Hatay atağında gol geldi. Bu Galatasaray'ı moral açısından olumsuz etkiledi. Sonrasında da Ribeiro'nun mükemmel golü Galatasaray'ın direncini tamamen kırdı.
İkinci yarıya Fatih Terim bir devre arası için rekor değişiklikle başladı: 4... Hepsinde de haklıydı. Aslında 6 oyuncu değiştirme hakkı olsa ilk yarının en kötülerinden biri olan Onyekuru'yu da alırdı.
Bu yarıya Galatasaray biraz tempolu ve atak başladı. Hatay takımı ise çok yanlış bir taktik uyguluyordu. Geriyi iyi kapatıyorlar ama birinci bölgelerinde kazandıkları topları ya ısrarla ayaklarında tutuyorlar ya da riskli hazırlık paslarına rağbet ediyorlardı. Bu başlarına çok büyük bir iş açabilirdi. Ama Galatasaray değerlendiremedi. Diouf'un ikinci golüyle de maç bitti.
Bu farklı yenilgi Galatasaray için ligdeki durumu açısından önemli bir sıkıntı olacaktır. Yeri geldikçe vurguluyorum; İstanbul'a gelen yabancı futbolcuların büyük çoğunluğu ciddi fizik düşüş yaşıyorlar. Aynı sorun Mostafa'da da var. Ülkesinden geldikten sonraki performanslarından son maçlarda eser yok.
Hatayspor çok önemli bir galibiyet aldı. Tabi bu büyük bir başarı ama bu tip skorlardan da Ömer Erdoğan'ın ders çıkarması gerekir. Oyuncuların genelinde zaman zaman fazla rahatlık gözlemledim. Ve bir de prese karşı gereksiz pas hataları yaptılar. Maç 0-0 iken az kaldı gol yiyorlardı bu yüzden. O gol de olsa maçın geneli ters yüz olabilirdi.
Abdulkadir Bitigen, Galatasaray'ın istemediği bir hakemdi. Dün gece barışmak için takdir hakları ve kartlarda elinden geleni yaptı!