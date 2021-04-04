Son dakika: Şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray'dan transfer hamlesi! Fatih Terim'in jokeri olacak...

Sassuolo'nun Kaan Ayhan'ın geleceğine henüz karar vermediği bu kararın gelecek sezon takımın başında yer alacak teknik adama göre şekilleneceği de gelen bilgiler arasında.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kaan Ayhan'ı hem geçen sezon hem de devre arasında istemişti.