Son dakika: Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi! 'Sizin yapamadığınızı onlar yaptı'

Bu pozisyonun ardından Kasımpaşa ceza sahasında daha çok topla buluşan Beşiktaş, net pozisyon yakalayamasa da gole daha yakın taraf olmayı başardı. İlk yarıdaki etkisiz oyunun yanı sıra ikinci yarıda etkili bir görüntü çizen Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın hakem Halil Umut Meler'e tepkisi dikkat çekti.