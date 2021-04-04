Son dakika: Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi! 'Sizin yapamadığınızı onlar yaptı'

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 32'inci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, maçın ilk yarısında Aytaç Kara'nın şık golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Kasımpaşa'nın golüne karşılık veremeyen siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
Maçın ikinci yarısında Kasımpaşa kalesinde daha fazla pozisyon bulan Sergen Yalçın ve öğrencileri, 55'inci dakikada Ersin Destanoğlu'nun kurtardığı penaltıyla hayata döndü.
Bu pozisyonun ardından Kasımpaşa ceza sahasında daha çok topla buluşan Beşiktaş, net pozisyon yakalayamasa da gole daha yakın taraf olmayı başardı. İlk yarıdaki etkisiz oyunun yanı sıra ikinci yarıda etkili bir görüntü çizen Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın hakem Halil Umut Meler'e tepkisi dikkat çekti.
'SİZİN YAPAMADIĞINIZI ONLAR YAPTI'
A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı son dakika detaylarına göre, Kasımpaşa teknik direktörü Şenol Can'ın Aytaç Kara'yı oyundan almasının ardından Sergen Yalçın, Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can'a dönerek, "Sizin yapamadığınızı onlar yaptı." diyerek maçın hakemlerine tepki gösterdi.
Aytaç Kara, sarı kartı olmasına rağmen Necip'e yaptığı sert faul sonrası kart görmedi ve daha sonra oyundan alınmıştı.