Tükenmişlik sendromu

Seçilen ilk 11’in dökülmesi sonrasında Aslan, 2. yarıya 4 değişiklikle başladı. Ancak yeni isimler de çare olmadı. Terim tribünde, Levent Şahin kulübede çaresiz kaldı
Son 5 maçında tek galibiyet alabilen Cimbom, umutlarını tüketti
Lige verilen bir ara daha Galatasaray'a yaramadı ve Hatay'da 3-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım şampiyonluğa havlu atma noktasına geldi. İkisenedir kiralık oyuncularla yapboztahtasına dönen Galatasaray'daLuyindama ve Marcao'nun cezasındaGedson Fernandes'in stopere geçmesikötü kadro mühendisliğinin özetiydi. Hatayspor, rakibinin bireysel hataları sayesinde bir anda 2-0 öne geçti. Diouf'la gelen ilk golde Saracchi, rakibi Akintola'yı kaçırdı. Duran top savunmasında ceza yayını açan Aslan'a cezayı topu çatala gönderen Ribeiro kesti. 2. yarıya 4 değişiklikle başlayan G.Saray'da Etebo'nun ortasına iyi yükselen Falcao'nun kafası direkten döndü ve geri dönüş umutları söndü. Sezonun en formda teknikadamlarından Ömer Erdoğan'ın kontratakplanı iyi işledi ve Diouf'un golüyle maç 72'debitti. 3-0 öne geçen Hatay, Popov'un atılmasıyla 10 kişi kalsa da skoru korumakta zorlanmadı.
İLK GOLÜNDÖNÜŞÜ YOK!
SARI-KIRMIZILILAR bu sezon ilk golü yediği maçlarda bir türlü geri dönüşü sağlayamıyor. Fatih Terim'in talebeleri rakibin ilk golü kaydettiği maçlarda Kasımpaşa (0-1),F.Karagümrük (1-2), Konyaspor(3-4), Beşiktaş (0-2), Ankaragücü(1-2) ve Ç.Rizespor (3-4) maçlarından sahadan yenilgi ile ayrıldı. G.Saray geriye düştüğü Sivas maçından ise ancak 1 puanı kurtarmayı başardı. Oysa ki Cimbom son şampiyon olduğu 2018-19 sezonunda 1-0 geriden gelerek 6 galibiyet, 4 beraberlik almış ve bu ekstra 22 puanla mutlu sona ulaşmıştı.
KALAN MAÇLARI
Galatasaray
Karagümrük
Göztepe (d)
Trabzonspor
Antalyaspor (d)
Konyaspor
Gençlerbirliği (d)
Beşiktaş
Denizlispor (d)
Yeni Malatya