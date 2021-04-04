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Giriş Tarihi: 4.4.2021

Tükenmişlik sendromu

MEHMET ÖZCAN
Tükenmişlik sendromu

Seçilen ilk 11’in dökülmesi sonrasında Aslan, 2. yarıya 4 değişiklikle başladı. Ancak yeni isimler de çare olmadı. Terim tribünde, kulübede çaresiz kaldı

Son 5 maçında tek galibiyet alabilen Cimbom, umutlarını tüketti
Lige verilen bir ara daha Galatasaray'a yaramadı ve Hatay'da 3-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım şampiyonluğa havlu atma noktasına geldi. İki senedir kiralık oyuncularla yapboz tahtasına dönen Galatasaray'da Luyindama ve Marcao'nun cezasında Gedson Fernandes'in stopere geçmesi kötü kadro mühendisliğinin özetiydi. Hatayspor, rakibinin bireysel hataları sayesinde bir anda 2-0 öne geçti. Diouf'la gelen ilk golde Saracchi, rakibi Akintola'yı kaçırdı. Duran top savunmasında ceza yayını açan Aslan'a cezayı topu çatala gönderen Ribeiro kesti. 2. yarıya 4 değişiklikle başlayan G.Saray'da Etebo'nun ortasına iyi yükselen Falcao'nun kafası direkten döndü ve geri dönüş umutları söndü. Sezonun en formda teknik adamlarından Ömer Erdoğan'ın kontratak planı iyi işledi ve Diouf'un golüyle maç 72'de bitti. 3-0 öne geçen Hatay, Popov'un atılmasıyla 10 kişi kalsa da skoru korumakta zorlanmadı.

İLK GOLÜN DÖNÜŞÜ YOK!
SARI-KIRMIZILILAR bu sezon ilk golü yediği maçlarda bir türlü geri dönüşü sağlayamıyor. Fatih Terim'in talebeleri rakibin ilk golü kaydettiği maçlarda Kasımpaşa (0-1), F.Karagümrük (1-2), Konyaspor (3-4), Beşiktaş (0-2), Ankaragücü (1-2) ve Ç.Rizespor (3-4) maçlarından sahadan yenilgi ile ayrıldı. G.Saray geriye düştüğü Sivas maçından ise ancak 1 puanı kurtarmayı başardı. Oysa ki Cimbom son şampiyon olduğu 2018-19 sezonunda 1-0 geriden gelerek 6 galibiyet, 4 beraberlik almış ve bu ekstra 22 puanla mutlu sona ulaşmıştı.

KALAN MAÇLARI
Galatasaray

Karagümrük
Göztepe (d)
Trabzonspor
Antalyaspor (d)
Konyaspor
Gençlerbirliği (d)
Beşiktaş
Denizlispor (d)
Yeni Malatya

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Tükenmişlik sendromu
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