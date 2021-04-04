Tükenmişlik sendromu

verilen bir ara daha Galatasaray'a yaramadı ve Hatay'da 3-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım şampiyonluğa havlu atma noktasına geldi.Hatayspor, rakibinin bireysel hataları sayesinde bir anda 2-0 öne geçti. Diouf'la gelen ilk golde Saracchi, rakibi Akintola'yı kaçırdı. Duran top savunmasında ceza yayını açan Aslan'a cezayı topu çatala gönderen Ribeiro kesti. 2. yarıya 4 değişiklikle başlayan G.Saray'da Etebo'nun ortasına iyi yükselen Falcao'nun kafası direkten döndü ve geri dönüş umutları söndü.3-0 öne geçen Hatay, Popov'un atılmasıyla 10 kişi kalsa da skoru korumakta zorlanmadı.SARI-KIRMIZILILAR bu sezon ilk golü yediği maçlarda bir türlü geri dönüşü sağlayamıyor. Fatih Terim'in talebeleri rakibin ilk golü kaydettiği maçlardamaçlarından sahadan yenilgi ile ayrıldı. G.Saray geriye düştüğü Sivas maçından ise ancak 1 puanı kurtarmayı başardı. Oysa ki Cimbom son şampiyon olduğu 2018-19 sezonunda 1-0 geriden gelerek 6 galibiyet, 4 beraberlik almış ve bu ekstra 22 puanla mutlu sona ulaşmıştı.GalatasarayKaragümrükGöztepe (d)TrabzonsporAntalyaspor (d)KonyasporGençlerbirliği (d)BeşiktaşDenizlispor (d)Yeni Malatya