Aboubakar 2 maç daha yok

Beşiktaş'a ligde 15 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan Vincent Aboubakar sakatlığı, 1 gol ve 13 asistlik performans sergileyen Ghezzal ise cezası nedeniyle takımdaki yerini alamadı. Bu iki futbolcunun yokluğunu siyah-beyazlılar fazlasıyla hissetti. Kartal,maç boyunca 16 şut denemesinde bulunurken sadece2 kez isabet sağlayabildi. Ayrıca ileri uç oyuncuları, rakip ceza sahası içerisinde pozisyona girmekte zorlandı. Bu arada Aboubakar'ın Alanyaspor veBB Erzurumspor maçlarında da forma giyemeyeceğibelirtildi. Yıldız oyuncunun Ankaragücü karşılaşmasındasahalara dönmesi bekleniyor.