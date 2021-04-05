Aboubakar 2 maç daha yok

Beşiktaş'a ligde 15 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan Vincent Aboubakar sakatlığı, 1 gol ve 13 asistlik performans sergileyen Ghezzal ise cezası nedeniyle takımdaki yerini alamadı. Bu iki futbolcunun yokluğunu siyah-beyazlılar fazlasıyla hissetti.Ayrıca ileri uç oyuncuları, rakip ceza sahası içerisinde pozisyona girmekte zorlandı.