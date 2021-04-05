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Giriş Tarihi: 5.4.2021

Aboubakar 2 maç daha yok

Aboubakar 2 maç daha yok
Beşiktaş'a ligde 15 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan Vincent Aboubakar sakatlığı, 1 gol ve 13 asistlik performans sergileyen Ghezzal ise cezası nedeniyle takımdaki yerini alamadı. Bu iki futbolcunun yokluğunu siyah-beyazlılar fazlasıyla hissetti. Kartal, maç boyunca 16 şut denemesinde bulunurken sadece 2 kez isabet sağlayabildi. Ayrıca ileri uç oyuncuları, rakip ceza sahası içerisinde pozisyona girmekte zorlandı. Bu arada Aboubakar'ın Alanyaspor ve BB Erzurumspor maçlarında da forma giyemeyeceği belirtildi. Yıldız oyuncunun Ankaragücü karşılaşmasında sahalara dönmesi bekleniyor.

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Aboubakar 2 maç daha yok
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