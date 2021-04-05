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Giriş Tarihi: 5.4.2021 13:52

'ta gözler Cenk ve Dorukhan'da

İHA
Beşiktaş'ta gözler Cenk ve Dorukhan'da

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen , 7 Nisan Çarşamba günü ile karşı karşıya gelecek. Aboubakar'ın sakatlığı sebebiyle gözler 'da. Siyah-beyazlı ekipte karantina süreçleri dolacak ve Cenk Tosun, testleri negatif çıkması durumunda zorlu Alanyaspor karşılaşmasında forma giyebilecekler.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün karantina süreci bu gece bitecek. 2 oyuncunun testleri negatife dönerse, Alanyaspor önünde forma giyebilecekler.

Beşiktaş'ta gözler eksik oyuncularda. Aboubakar'ın Alanyaspor ve BB Erzurumspor karşısında forma giymesinin zor olduğunun açıklanmasının ardından siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'dan gelecek haberi bekliyor.

Forvet hattında Cenk'ten faydalanmak isteyen Beşiktaş, A Milli Takım kampında Covid-19 testi pozitif çıkan yıldız golcünün testinin negatife dönmesini umuyor. Karantina süreci bu akşam itibariyle sona erecek olan Cenk Tosun'a, sürecin tamamlanmasıyla birlikte yeni test yapılacak. Cenk Tosun'un testi negatife dönerse, bu futbolcu yarın yapılacak olan antrenmanda yer alabilecek.

A Milli Takım'da testi pozitif çıkan bir diğer oyuncu Dorukhan Toköz de, Cenk Tosun'la aynı süreci yaşayacak. Bu 2 futbolcu, bu akşam itibariyle dolacak olan karantina sürecinin ardından, test sonucunun negatife dönmesi durumunda Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.


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Beşiktaş'ta gözler Cenk ve Dorukhan'da
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