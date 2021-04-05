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Giriş Tarihi: 6.4.2021 00:58 Son Güncelleme: 6.4.2021 01:01

'un genç yıldızı 'a 'dan kanca

DHA
Bursaspor'un genç yıldızı İsmail Çokçalış'a Bundesliga'dan kanca

Bu sezon 'da gösterdiği perfomansla Süper Lig ekiplerinin de dikkatini çeken için ünlü menajer Bursa'ya geldi. Genç oyuncuyu bir takımı için izlediği belirtilen Fischer, Bursaspor ile Altay arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Bursaspor'da ortaya koyduğu performans ile bu sezon dikkatleri üzerine çeken İsmail Çokçalış, bu akşam oynanan Altay maçında ünlü menajer Oliver Fischer tarafından tribünden takip edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na gelen Fischer'in, ismini açıklamadığı bir Bundesliga takımı için 20 yaşındaki oyuncuyu izlemeye geldiği öğrenildi.

Bursaspor'un Altay ile oynadığı ve 3-1 mağlup olduğu mücadeleye ilk 11'de başlayan İsmail Çokçalış, 78. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Bu sezon ligde 25 maçta forma giyerek takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan genç oyuncu, 1 gol atarken 3 asist kaydetti.

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Bursaspor'un genç yıldızı İsmail Çokçalış'a Bundesliga'dan kanca
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