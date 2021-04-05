Emre Belözoğlu'ndan ilk maçında sürpriz karar!

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesine sarı-lacivertli ekip Beşiktaş derbisine göre ilk 11'de 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Hasta olduğu için kadroda yer almayan Nazım Sangare'nin yokluğunda sağ bekte Gökhan Gönül forma giydi. Osayi Samuel ile İrfan Can Kahveci yedek soyunurken, bu oyuncuların yerine sağ kanatta Sinan Gümüş, orta sahada ise Ozan Tufan ilk 11'de sahaya çıktı.
YEDEK KALECİ 17 YAŞINDAKİ OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN
Tecrübeli kaleci Harun Tekin, rahatsızlığı nedeniyle Denizlispor maçı kadrosunda yer almadı. Tecrübeli kaleci Harun Tekin'in yokluğunda yedek kulübesinde 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin yedek kulübesinde yer aldı. 17 yaşındaki kaleci daha önce Türkiye Kupası'nda 3 maçta kadroda yer alırken, ligde ilk kez yedek kulübesinde şans buldu.
SİNAN GÜMÜŞ 13 MAÇ SONRA
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcu Sinan Gümüş, Süper Lig'de 13 maç sonra Denizlispor karşılaşmasıyla 11'de sahaya çıktı. Ligde en son olarak 11 Ocak'ta oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde 11'de başlayan Gümüş o maçın ardından oynanan 13 maçın 7'sinde sakatlığı nedeniyle yer almamıştı. Sinan Gümüş 3 karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil olmuş ve 3 kez de süre almamıştı.
İSABETLİ ŞUT YOK
Maça, "Altay, Szalai, Serdar Aziz, Gökhan Gönül, Caner, Ozan, Gustavo, Pelkas, Sinan Gümüş, Valencia, Samatta" ilk 11'iyle başlayan Fenerbahçe, maçın ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı. OPTA verilerine göre, Fenerbahçe, üçüncü haftadaki Galatasaray deplasmanından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı.