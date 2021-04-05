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Giriş Tarihi: 5.4.2021 09:24 Son Güncelleme: 5.4.2021 09:25

Evli ünlü futbolcu sevgilisinden çocuk sahibi oldu! 'Balayına giderken bile bana attığı mesajlar...'

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Evli yıldız futbolcu sevgilisinden çocuk sahibi oldu! 'Düğün gününde bile bana mesajlar attı...'

İngiliz basını 'i sarsan bir skandalı ortaya çıkardı. 33 yaşındaki , evli bir Premier Lig oyuncusundan çocuk sahibi olduğunu sevgilisinin kendisini sürekli oyaladığını hatta düğün gecesinde bile kendisine mesajlar attığını ifade etti. 'a verdiği özel röportajda yaşadığı olayları anlatan model Jaqueline Sousa iki yıllık süren ilişkinin sonunda sevgilisinin evlendiğini balayında bile kendisini aradığını itiraf etti.

İngiliz basını 'i sarsan bir skandalı ortaya çıkardı. 33 yaşındaki , evli bir Premier Lig oyuncusundan çocuk sahibi olduğunu sevgilisinin kendisini sürekli oyaladığını hatta düğün gecesinde bile kendisine mesajlar attığını ifade etti. 'a verdiği özel röportajda yaşadığı olayları anlatan model Jaqueline Sousa iki yıllık süren ilişkinin sonunda sevgilisinin evlendiğini balayında bile kendisini aradığını itiraf etti.

Evli yıldız futbolcu sevgilisinden çocuk sahibi oldu! 'Düğün gününde bile bana mesajlar attı...'

'EVLENDİĞİ GÜN BİLE BANA MESAJLAR ATTI!'

futbolcusunun sevgilisi , çocuğunu doğurduktan sonra oyuncunun kulübüne de şikayette bulundu. Nafaka ödemeleri için babalık davası açan Sousa, kulübe de mektup gönderdi. 'a itiraflarda bulunan model Jagueline Sousa, düğün günü kendisine mesajlar atıldığını, bebeğine sahip çıkılmadığını açıkladı.

Evli yıldız futbolcu sevgilisinden çocuk sahibi oldu! 'Düğün gününde bile bana mesajlar attı...'

ayrıca gözlerden uzak yürütülen bu ilişkinin iki sene sürdüğünü. Oyuncunun kariyeri için gizli tuttuklarını fakat belli bir zaman sonra futbolcunun başka biriyle evlilik kararı aldığını açıkladı. Yıldız oyuncuyu terk etmek isteyen Jaqueline'nin bu hareketi oyuncuyu depresyona soktu.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
Evli yıldız futbolcu sevgilisinden çocuk sahibi oldu! 'Düğün gününde bile bana mesajlar attı...'

İddiaya göre başarılı yıldızının kardeşi de Jaqueline'yi aradı ve abisi için bir şans daha istedi. Düğün gecesi eşinden ayrı olduğu anlarda sevgilisine mesajlar atan o futbolcu, ilişkiye devam etmek istediğini kendisini bırakmaması için yalvardı.

Evli yıldız futbolcu sevgilisinden çocuk sahibi oldu! 'Düğün gününde bile bana mesajlar attı...'

'DÜĞÜN TÖRENİ SIRASINDA...'

şunları söyledi: 'Düğün töreni ve partisi sırasında bile bana her zaman mesaj attı. Evlendiği gece ondan ayrıldım çünkü bu benim için çok fazlaydı...'

Evli yıldız futbolcu sevgilisinden çocuk sahibi oldu! 'Düğün gününde bile bana mesajlar attı...'

'BALAYINA GİDERKEN BİLE BENİ ARADI...'

'Tüm enerjimi ona harcadım. Zihinsel ve fiziksel olarak yorulmuştum. Bu yaşananlar benim için artık çok fazlaydı.Uçakta balayına giderken bile bana mesajlar attı. Geri döndüğünde bizim için hala kararlı olduğunu söyledi. Bana sonsuz sevgisi olduğuna dair yeminler etti.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
Evli yıldız futbolcu sevgilisinden çocuk sahibi oldu! 'Düğün gününde bile bana mesajlar attı...'

'Bana kendi dairem olacağını söyledi. Bana ayrı bir açma teklifinde bulundu, arkadaşımla tatile gitmem için bana para gönderdi. Evli olması benim için yeterliydi, bunları kabul etmedim.'

'ÇOCUK OLACAĞINI SÖYLEYİNCE TEPKİ VERDİ..:'

Her zaman bir çocuğumuz olması için olumlu konuşuyordu. Hamile olduğumu söyleyince çok büyük tepki verdi. Şok olmuştum. Birlikte çocuk sahibi olmamızı isteyen de oydu. Bebeğin hayatında olmayacağını maddi destek olacağını söyledi. Daha sonra çocuğu eşi de öğrendi.

Evli yıldız futbolcu sevgilisinden çocuk sahibi oldu! 'Düğün gününde bile bana mesajlar attı...'

'PERİ MASALINDA SANIYORDUM KABUSA DÖNDÜ...'

Bebek doğduktan sonra çocuğun nasıl olduğunu hiç sormadı. Ben kendimi peri masalında sanarken hayat kabusa döndü. Kendisine uygun olduğunda yanıma geliyordu ama bebek doğar doğmaz beni terk etti. Artık ona ihtiyacım yok bebeğimle birlikte mutluyum.'

Evli yıldız futbolcu sevgilisinden çocuk sahibi oldu! 'Düğün gününde bile bana mesajlar attı...'

, Jaqueline'in soyadını önlem amacıyla değiştirdi.'

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Evli ünlü futbolcu sevgilisinden çocuk sahibi oldu! 'Balayına giderken bile bana attığı mesajlar...'
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