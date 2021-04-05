Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu takımı böyle hazırladı: 'Hızlı başlayalım...' Samatta sürprizi!

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SAMATTA TERCİHİ!

Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde takımla kritik bir toplantı yaptı. Bu karşılaşmanın ilk maçı olması nedeniyle kendisi için çok önemli olduğunu da vurgulayan Belözoğlu, "Burada hepinizden destek istiyorum. Fenerbahçe'de bir değişimin başladığını herkese gösterelim" ifadelerini kullandı.