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Giriş Tarihi: 5.4.2021 09:03 Son Güncelleme: 5.4.2021 09:07

'de takımı böyle hazırladı: 'Hızlı başlayalım...' Samatta sürprizi!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu takımı böyle hazırladı: 'Hızlı başlayalım...' Samatta sürprizi!

'nin yeni teknik direktörü , ilk maçına Kadıköy'de karşısında çıkıyor. Sarı lacivertlilerde ilk 11'in nasıl olacağı da merak ediliyor. Hem Galatasaray'ın Hatayspor'a hem de Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya mağlup olması sonrasında bu mücadele Fenerbahçe için daha da önemli hale geldi. İşte Fenerbahçe'den son dakika haberleri...

Emre Belözoğlu, kritik Denizlispor maçı öncesinde oyuncuları uyardı. Denizlispor'un oyunu soğutacağını ifade eden Emre Belözoğlu, 'Maça hızlı başlayıp ilk golü atalım erken golü bulalım rahat bir maç çıkaralım.' şeklinde oyuncuları hazırladı. Denizlispor maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yapan Emre Belözoğlu, bu maçın önemini anlattı. Fenerbahçe haberleri...

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SAMATTA TERCİHİ!

Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde takımla kritik bir toplantı yaptı. Bu karşılaşmanın ilk maçı olması nedeniyle kendisi için çok önemli olduğunu da vurgulayan Belözoğlu, "Burada hepinizden destek istiyorum. Fenerbahçe'de bir değişimin başladığını herkese gösterelim" ifadelerini kullandı.

Denizlispor'un ligin son sırasında olması nedeniyle sorunlu bir takım olarak görülebileceğini kaydeden Belözoğlu, "Ancak daha 2 maç önce burada Gençlerbirliği mücadelesini yaşadık. Asla rakibi küçümsemeyeceğiz. Bu bilinçle sahada olmalıyız. Denizlispor maçı soğutmaya çalışacak. Bunu engellemek için erken gol bulmalıyız. Hızlı başlayıp sonuca giderek, rahat bir mücadele çıkaralım. Taraftarımıza 'Bu takım geri döndü' mesajını verelim" dedi.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

SON TERCİH SAMATTA

Emre Belözoğlu, ilk maçında seçeceği kadro ile birlikte takımın da iskeletini kurmak istiyor. Altay'ın önünde savunma dörtlüsü Gökhan, Serdar, Szalai ve Caner'den oluşacak. Orta alanda Gustavo, Ozan ve Pelkas'ı kullanacak olan Belözoğlu, sağda Osayi, solda Valencia, en uçta ise Samatta ile hücum hattını şekillendirecek.

DİMDİK AYAKTA!

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik kadro, dünkü idman öncesi siyah tişörtlerle poz vererek, 4 Nisan 2015'te sarı-lacivertli takımın otobüsüne yapılan saldırıyı lanetledi. Kulüp, bu fotoğrafı "Fenerbahçe burada, dimdik ayakta!" mesajıyla paylaştı.

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QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu takımı böyle hazırladı: 'Hızlı başlayalım...' Samatta sürprizi!
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