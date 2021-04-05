Galibiyet sonrası Emre Belözoğlu'ndan Samatta sözleri!

"BİZİM OYNADIĞIMIZ OYUNU EZBERLETİRSEK BU GÜÇLÜ OYUNU KARŞILIĞINI ALACAĞIZ"

Enerjilerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Emre Belözoğlu, "Hepsi kulübeye geldi gol sevincinde. Bir olmamız gerektiğini bilen oyuncular var. Hepsi kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bilincinde. Oyunsal anlamda eleştiriler olacaktır. Ama söylemek istediğim her maçın ayrı senaryosu var. Bugün set oyununu daha doğru oynamak istedik. Osayi çok değerli bir oyuncu çok ciddi yatırım yaptığımız oyuncu. Ondan çok beklentimiz var. Bu maçta biraz daha set oyununu düşündüğüm için sağ önde Sinan'la başlama kararı verdik. Sinan da herkes elinden geleni yaptı. Osayi de girdikten sonra belli oldu. Oyuna girerken kasığında ağrı olduğunu da söyledi. Önemli olan bizim oynadığımız oyunu ezberletirsek bu güçlü oyunu karşılığını alacağız" diye konuştu.