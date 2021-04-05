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Giriş Tarihi: 5.4.2021 16:15 Son Güncelleme: 5.4.2021 16:29

ile Milan'ın yolları ayrılıyor! Dünya devi resmen talip oldu....

SABAH.COM.TR SPOR
Hakan Çalhanoğlu ile Milan'ın yolları ayrılıyor! Dünya devi resmen talip oldu....

İtalya ekiplerinden Milan'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek milli futbolcu 'na dünya devi resmen talip oldu. Milan'ın yeni sözleşme teklifine bir türlü yanaşamayan Hakan, sezon sonu Milano ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Milli futbolcu maaş konusunda Milan ile anlaşmadı.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na Milan'ın ezeli rakibi resmen talip oldu. Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini korurken Juventus, milli futbolcu için ciddi bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki Hakan'ın ne karar vereceği merak konusu...

Milan Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif ederken Milli futbolcu sabit 5 milyon euroda ısrar ediyor.

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Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki pazarlıklar çıkmaz yola doğru giderken, yıldız oyuncuya düney devlerinden çok ciddi teklifler de gelmeye başladı.

JUVENTUS RESMEN TALİP!

Sky Sports'un haberine göre, Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalacak olan Hakan Çalhanoğlu'na bir diğer İtalyan devi Juventus talip oldu.

Kadrosunda bir başka milli oyuncu Merih Demiral'ı bulunduran siyah - beyazlılar bu transferi ciddi şekilde düşünüyor.

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QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR!

Juventus'un dışında Premier Lig'den de Hakan Çalhanoğlu'na teklifler geliyor. Özellikle Arsenal ve Chelsea, Juventus'un teklifi kadar iyi olmasa da Hakan Çalhanoğlu'na birer teklif sunacaklar.

Bu sezon Serie A'da 24 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2 gol atarken 9 da asist yaptı. Yıldız oyuncu tüm kulvarlarda ise 34 maçta 7 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.

Milli futbolcu, 2017 yazında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 23 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

27 yaşındaki, Hakan, 4. sezonunu geçirdiği Milan'da toplamda 126 maçta 20 gol attı ve 33 asist kaydetti.

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Hakan Çalhanoğlu ile Milan'ın yolları ayrılıyor! Dünya devi resmen talip oldu....
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