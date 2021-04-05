Her mevkiye 2 oyuncu

Trabzonspor'da sakat ve cezalıların olduğu haftalarda ciddi bir kadro derinliği problemi yaşanıyor. 0-0 biten Sivasspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıkan bordo-mavili takımın yedek kulübesi de defans ağırlıklı isimlerden kurulmuştu.Tecrübeli teknik adamın, yönetim kurulu ile yaptığı görüşmelerde sürekli olarak zengin kadro vurgusu yaptığı ve her bölgede en az iki alternatif oyuncunun bulunması gerektiğini söylediği öğrenildi. Sağlık kuruluna sakat oyuncuların en kısa süre içerisinde takıma katılması için gerekenin yapılması yönünde talimat veren Avcı,Abdulkadir Parmak ve Edgar'ın kart cezalısı oluşu, Kayseri maçında takımda mecburi değişimi getirecek. Kart cezası sona eren Djaniny'yi yeniden forvette görevlendirmeyi planlayan Abdullah Avcı, orta sahada ise sakatlığı devam eden Berat Özdemir'in maça yetişmesini umuyor.takım, oynadığı son 10 lig maçında 12 gol atarken bunların 4'ü sadece Ankaragücü karşılaşmasında geldi. Son 10 müsabakanın üçünde ağları sarsamayan Trabzonspor, son iki deplasman maçında da rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. Fırtına, hücum oyuncuları Ekuban, Nwakaeme ve Djaniny'den de bir türlü istediği verimi alamıyor.