Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Her mevkiye 2 oyuncu
Giriş Tarihi: 5.4.2021

Her mevkiye 2 oyuncu

YUNUS EMRE SEL
Her mevkiye 2 oyuncu

Sivas deplasmanında sadece iki değişiklik yapabilen Teknik Direktörü Avcı, bu durumdan şikâyetçi. Tecrübeli çalıştırıcı, gelecek sezon için yönetimden alternatifli bir kadro talep etti

Trabzonspor'da sakat ve cezalıların olduğu haftalarda ciddi bir kadro derinliği problemi yaşanıyor. 0-0 biten Sivasspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıkan bordo-mavili takımın yedek kulübesi de defans ağırlıklı isimlerden kurulmuştu. 5 oyuncu değiştirme hakkı olmasına rağmen sadece ikisini kullanabilen Abdullah Avcı, bu durumdan şikâyetçi. Tecrübeli teknik adamın, yönetim kurulu ile yaptığı görüşmelerde sürekli olarak zengin kadro vurgusu yaptığı ve her bölgede en az iki alternatif oyuncunun bulunması gerektiğini söylediği öğrenildi. Sağlık kuruluna sakat oyuncuların en kısa süre içerisinde takıma katılması için gerekenin yapılması yönünde talimat veren Avcı, Kayserispor maçına yine oldukça eksik bir kadro ile çıkacak.

TEKNİK HEYETİN GÖZÜ BERAT'TA
Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ve Edgar'ın kart cezalısı oluşu, Kayseri maçında takımda mecburi değişimi getirecek. Kart cezası sona eren Djaniny'yi yeniden forvette görevlendirmeyi planlayan Abdullah Avcı, orta sahada ise sakatlığı devam eden Berat Özdemir'in maça yetişmesini umuyor.

FIRTINA İLERİ UÇTA S.O.S VERİYOR!
BORDO-MAVİLİ takım, oynadığı son 10 lig maçında 12 gol atarken bunların 4'ü sadece Ankaragücü karşılaşmasında geldi. Son 10 müsabakanın üçünde ağları sarsamayan Trabzonspor, son iki deplasman maçında da rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. Fırtına, hücum oyuncuları Ekuban, Nwakaeme ve Djaniny'den de bir türlü istediği verimi alamıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA - Tam zamanlı uzaktan eğitim kararı: Yarından itibaren başlıyor
Son dakika: Galatasaraylı Mbaye Diagne'den transfer itirafı! Aldığı teklifi açıkladı
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bildiri darbeyi çağrıştıracak üslupta
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu dokunuşu! Denizlispor karşısında sürpriz tercih...
Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı! Kuvvetli geliyor...
Evli yıldız futbolcu sevgilisinden çocuk sahibi oldu! 'Düğününde bile bana mesajlar attı...'
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
Son dakika: Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi! 'Sizin yapamadığınızı onlar yaptı'
Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat'ın memleketi neresi?
Son dakika: Skandal bildiriye imza atan 8 emekli amiralin Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu üyeleri olduğu ortaya çıktı
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
ARKADAŞINA GÖNDER
Her mevkiye 2 oyuncu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA