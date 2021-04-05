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Giriş Tarihi: 5.4.2021

Hodri meydan!

Hodri meydan!

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ’dan maç sonrası MHK ve TFF’ye tepkisi geldi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, hakem Halil Umut Meler'in üst üste ikinci kez kendi maçlarına atanmasına ve kararlarına tepki gösterdi. Şampiyonluk için herkesi her şartta yenmeleri gerektiğine dikkat çeken Kocadağ, "Bir hata da bin hata da fark etmiyor. Puanlarınızı alabilen bir durum olabiliyor. MHK bunu yaptı ve sonucunu gördü. Bunu konuşacağız, çok konuşulacak. VAR sarı karta karışmıyor. Olay hakemin gözünün önünde. Hakemi tartışmanın bir anlamı yok. MHK, Beşiktaş'a ceza vermeye çalıştı. Halil Umut Meler'i haftaya da atasınlar. 3. haftada da atasınlar. Hodri meydan! Beşiktaş'a savaş açmak istiyorlarsa yaparlar. MHK, TFF içinde namuslu, şerefli insanlar olduğuna inanıyorum. Bu işin organize bir şekilde yapılmak istendiğine inanmak istemiyorum" ifadesini kullandı.

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