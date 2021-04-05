İspanya’da ırkçılık skandalı

SON zamanlarda Avrupa'da sıkça rastlanılan ve futbolun kanayan yarası olan ırkçılığa, dün İspanya LaLiga'da bir yenisi daha eklendi. Cadiz-Valencia maçında konuk ekibin stoperi Mouctar Diakhaby, ırkçı saldırıya uğradı. Gine asıllı Fransız futbolcu, rakibin savunma oyuncusu Cala'nın kendisine ırkçı söylemlerde bulunduğunu hakeme söyledi. Olayın ardından Diakhaby'ye destek verenValencia'da tüm takım ve teknikkadro sahadan çekilerek soyunmaodasının yolunu tuttu. Yaklaşık 15 dakika sonra Valencia sahaya döndü ancak Diakhaby oyuna devam etmedi ve yerine Guillamon girdi. Karşılaşma 29. dakikadan itibaren tekrar başladı. Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen Cala, ikinci yarıda formasınıMauro'ya bıraktı. Mücadele ise 2-1'lik Cadiz galibiyetiyle sona erdi.