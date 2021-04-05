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Giriş Tarihi: 5.4.2021

İspanya’da ırkçılık skandalı

İspanya’da ırkçılık skandalı
SON zamanlarda Avrupa'da sıkça rastlanılan ve futbolun kanayan yarası olan ırkçılığa, dün İspanya La Liga'da bir yenisi daha eklendi. Cadiz-Valencia maçında konuk ekibin stoperi Mouctar Diakhaby, ırkçı saldırıya uğradı. Gine asıllı Fransız futbolcu, rakibin savunma oyuncusu Cala'nın kendisine ırkçı söylemlerde bulunduğunu hakeme söyledi. Olayın ardından Diakhaby'ye destek veren Valencia'da tüm takım ve teknik kadro sahadan çekilerek soyunma odasının yolunu tuttu. Yaklaşık 15 dakika sonra Valencia sahaya döndü ancak Diakhaby oyuna devam etmedi ve yerine Guillamon girdi. Karşılaşma 29. dakikadan itibaren tekrar başladı. Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen Cala, ikinci yarıda formasını Mauro'ya bıraktı. Mücadele ise 2-1'lik Cadiz galibiyetiyle sona erdi.

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İspanya’da ırkçılık skandalı
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