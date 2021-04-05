İspanya’da ırkçılık skandalı

SON zamanlarda Avrupa'da sıkça rastlanılan ve futbolun kanayan yarası olan ırkçılığa,Cadiz-Valencia maçında konuk ekibin stoperiırkçı saldırıya uğradı. Gine asıllı Fransız futbolcu, rakibin savunma oyuncusu Cala'nın kendisine ırkçı söylemlerde bulunduğunu hakeme söyledi. Olayın ardındanYaklaşık 15 dakika sonra Valencia sahaya döndü ancak Diakhaby oyuna devam etmedi ve yerine Guillamon girdi. Karşılaşma 29. dakikadan itibaren tekrar başladı. Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilenMücadele ise 2-1'lik Cadiz galibiyetiyle sona erdi.